"Cô bé đẹp nhất thế giới" giờ ra sao ở tuổi 20?

Từng được mệnh danh là "bé gái đẹp nhất thế giới" khi mới 9 tuổi nhờ gương mặt xinh đẹp và thần thái cuốn hút, người mẫu Nga Kristina Pimenova nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu.

Mới đây, ở tuổi 20, Kristina có những chia sẻ hiếm hoi với Harper's BAZAAR Nhật Bản số tháng 8 về hành trình trưởng thành, áp lực dư luận cũng như định hướng sự nghiệp trong tương lai.

Theo Kristina, mẹ cô từng đăng tải những bức ảnh của con gái lên mạng xã hội. Vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt xanh cùng gương mặt như búp bê nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp cô nhận được lời mời hợp tác từ hàng loạt thương hiệu thời trang đình đám như Dolce & Gabbana, Giorgio Armani và Burberry.

Ảnh: Instagram@Kristina Pimenova

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Một bức ảnh Kristina mặc áo phông và quần short chơi cầu lông từng bị truyền thông phương Tây khai thác, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số bộ ảnh thời trang của cô cũng bị chỉ trích vì biểu cảm được cho là quá trưởng thành đối với một đứa trẻ, làm dấy lên tranh luận về việc "tình dục hóa" người mẫu nhí.

Nhìn lại quãng thời gian nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, Kristina thừa nhận ánh hào quang không chỉ mang đến sự ngưỡng mộ mà còn đi kèm nhiều lời chỉ trích và áp lực mà ở độ tuổi đó cô khó có thể hiểu hết.

Mặc dù vậy, cô vẫn luôn có mẹ, người luôn đồng hành cùng Kristina trong suốt giai đoạn này. Kristina cho biết mẹ đã giúp cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời hỗ trợ đối mặt với những tranh cãi từ dư luận để cô có thể trưởng thành theo cách mình mong muốn thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác.

Kristina chia sẻ rằng khi còn nhỏ, cô không thực sự hiểu nghề người mẫu là gì. Việc chụp ảnh đối với cô lúc đó giống như một trò chơi hơn là công việc.

Ảnh: Instagram@Kristina Pimenova

Chỉ khi lớn lên, cô mới dần nhận thức được sức ảnh hưởng của sự nổi tiếng cũng như áp lực mà truyền thông và mạng xã hội mang lại.

Bước ngoặt mới đến khi Kristina tham gia một buổi thử vai vào năm 17 tuổi. Trải nghiệm hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau khiến cô yêu thích diễn xuất và quyết định theo đuổi lĩnh vực này một cách nghiêm túc.

Kristina từng góp mặt trong các bộ phim The Russian Bride và Creators: The Past. Hiện cô đang theo học tại một học viện đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng.

Ở tuổi 20, Kristina vẫn giữ được những đường nét thanh tú và vẻ đẹp trong trẻo từng giúp cô nổi tiếng toàn cầu. Trong cuộc sống thường ngày, cô cho biết thường chỉ trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc khi đến trường, mong muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên một cách bình dị.

Dù khá kín tiếng, Kristina vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội với khoảng 4,87 triệu người theo dõi trên Facebook và 2,293 triệu người theo dõi trên Instagram. Từ một mẫu nhí nổi tiếng khắp thế giới, cô đang từng bước chuyển mình sang lĩnh vực diễn xuất và nhận được nhiều kỳ vọng trong chặng đường sắp tới.

Nguồn: ETtoday