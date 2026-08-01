Con gái quý tộc tông xe làm một quan chức tử vong: Campuchia phong tỏa biên giới truy bắt nghi phạm

Cảnh sát Campuchia đã xác định chủ sở hữu đứng tên đăng ký chiếc xe gây tai nạn là Sam Meiju, 27 tuổi, cư trú tại quận Russey Keo, Phnom Penh.

Tờ Phnom Penh Post ngày 30/7 đưa tin, giới chức Campuchia đã phong tỏa tất cả các cửa khẩu biên giới khi họ truy tìm một người phụ nữ được xác định là con gái của một nhân vật quyền lực trong cộng đồng Oknha (nghĩa là "quý tộc", một tước hiệu do Hoàng gia Campuchia phong tặng để vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp lớn cho kinh tế-xã hội của nước này). Người phụ nữ bị cáo buộc gây ra một vụ tai nạn giao thông chết người ở Phnom Penh trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sam Meiju - chủ sở hữu đứng tên đăng ký chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn chết người - đang bị cảnh sát Campuchia truy nã vì bị cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguồn: Phnom Penh Post

Trung tướng Choun Narin - Phó Tổng Cảnh sát Quốc gia Campuchia kiêm Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh - cho biết các nhà chức trách nước này đã phong tỏa tất cả các tuyến đường tẩu thoát khả dĩ nhằm bắt giữ nghi phạm, được xác định là Sam Meiju - người được cho là đang tìm cách lẩn trốn để tránh bị bắt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội được công bố vào rạng sáng ngày 30/7, ông Choun Narin đã kêu gọi người phụ nữ 27 tuổi này ra đầu thú.

“Đừng cố gắng bỏ chạy nữa. Hãy ra đầu thú tại bất kỳ đồn cảnh sát nào. Hãy thể hiện chút can đảm”, ông Choun Narin viết.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát Campuchia đang tích cực truy tìm không chỉ nghi phạm mà còn cả bất kỳ ai bị nghi ngờ đã giúp che giấu hoặc hỗ trợ cô ta trốn thoát.

Ngày 29/7, Trung tướng Choun Narin đã ra lệnh cho các nhân viên điều tra truy tìm và bắt giữ người phụ nữ này sau khi cô ta bị cáo buộc đã gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho một quan chức thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia thiệt mạng.

Tối hôm đó, ông Choun Narin xác nhận rằng cha của nghi phạm, ông Oknha Tong Hok Seng, đã gặp gỡ cảnh sát để trao đổi về vụ việc, trong khi lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục nỗ lực truy tìm con gái ông ta.

Ông Oknha Tong Hok Seng - cha của nghi phạm - gặp gỡ cảnh sát vào tối 29/7. Nguồn: Cảnh sát Quốc gia Campuchia

Theo Phnom Penh Post, vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng Campuchia trên mạng xã hội, với nhiều người dùng kêu gọi chính quyền đảm bảo nghi phạm bị bắt giữ và truy tố theo pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith trước đây từng nhấn mạnh rằng những tài xế bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn chết người phạm hai tội riêng biệt.

“Nếu đâm xe vào người khác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, đó không chỉ là một tội mà là hai tội”, ông nói.

“Việc tài xế có lỗi hay không là một chuyện, nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường là một tội hình sự riêng biệt. Chúng ta phải có hành động kiên quyết. [Xử lý] các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Koeut Rith nói thêm.

Theo cảnh sát Campuchia, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/7 ở quận Sen Sok, phía tây bắc thủ đô Phnom Penh.

Các nhà điều tra cho biết một chiếc ô tô điện cao cấp Avatr 11 mang biển số Campuchia VC8989 đã lấn sang làn đường ngược chiều khi cố gắng vượt một xe khác trước khi va chạm trực diện với chiếc xe máy Honda Scoopy đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Người lái xe máy, Kuoch Limhan, 35 tuổi, đã tử vong tại chỗ.

Thẻ căn cước được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn xác định nạn nhân là cán bộ của Phòng thí nghiệm Xây dựng và Công trình công cộng thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia.

Cảnh sát đã xác định chủ sở hữu đứng tên đăng ký chiếc xe gây tai nạn là Sam Meiju, 27 tuổi, cư trú tại quận Russey Keo, Phnom Penh.

Sau vụ tai nạn giao thông, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Phnom Penh đã tạm giữ cả ô tô và xe máy để phục vụ công tác điều tra.