Tịch thu 1,5 kg vàng và 2 kg trị giá hơn 8 tỷ đồng, 4 giấy tờ bất động sản cùng 2,3 tỷ đồng tiền mặt tại nhà một nhân viên văn thư

Một nhân viên văn thư trở thành tâm điểm chú ý sau khi cơ quan chống tham nhũng phát hiện khối tài sản lớn gồm vàng, bạc, tiền mặt.

Ngày 13/2, Cục Chống tham nhũng bang Rajasthan (ACB) đồng loạt khám xét 5 địa điểm liên quan đến Shubhkaran Parihar, một nhân viên văn thư tại cơ quan Panchayati Raj, hệ thống chính quyền cấp cơ sở của Ấn Độ.

Theo ACB, cuộc điều tra bắt đầu từ một đơn tố cáo nặc danh cho rằng Parihar sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập. Sau thời gian xác minh bí mật, cơ quan này quyết định khởi tố vụ án về hành vi sở hữu tài sản bất minh và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc cùng nhiều địa điểm khác.

Kết quả khám xét khiến nhiều người bất ngờ. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 7,58 triệu rupee tiền mặt (gần 2,3 tỷ đồng). Những bó tiền mệnh giá 500 rupee được cất giữ trong nhà và được kiểm đếm ngay tại hiện trường.

Ngoài tiền mặt, ACB còn phát hiện hơn 1,5 kg vàng cùng khoảng 2 kg bạc. Số vàng này ước tính có giá trị khoảng 7,5-8 tỷ đồng, trong đó riêng số vàng trị giá khoảng 7,3-7,7 tỷ đồng, còn số bạc vào khoảng 50-70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng niêm phong hồ sơ liên quan đến 4 căn nhà, gồm 3 căn tại thành phố Bikaner và một căn ở quê nhà Punarasar. Bên cạnh đó là khoảng 17 ha đất nông nghiệp, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, giấy tờ đầu tư và các tài liệu về bất động sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị khối tài sản của Parihar được xác định cao hơn khoảng 938% so với nguồn thu nhập hợp pháp - một trong những tỷ lệ chênh lệch lớn nhất từng được ACB bang Rajasthan công bố trong các vụ án tài sản bất minh những năm gần đây.

Điều khiến dư luận càng bất ngờ là Parihar chỉ là một công chức cấp cơ sở và đã làm việc khoảng 16 năm. Theo truyền thông địa phương, trong khi người này bị nghi tích lũy khối tài sản trị giá hàng chục triệu rupee, hai anh em ruột của ông vẫn làm những công việc phổ thông, một người làm lao động thuê, người còn lại bán quần áo để mưu sinh.

ACB cho biết Parihar từng công tác tại hai hội đồng làng là Gram Panchayat Kanasar và Gram Panchayat Udat trước khi bị điều tra. Việc xác minh tài sản được thực hiện trên toàn bộ thời gian công tác của người này, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn gần đây.

Đến nay, cơ quan chống tham nhũng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc toàn bộ số tài sản. Theo quy định của pháp luật Ấn Độ, việc phát hiện tài sản lớn chưa đồng nghĩa với việc xác định hành vi phạm tội.

ACB đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ thu nhập, kê khai tài sản, dòng tiền và các giấy tờ liên quan để làm rõ liệu khối tài sản này có được hình thành từ các nguồn thu hợp pháp hay không.

Theo Times of India