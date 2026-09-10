Phát hiện một tội phạm nam biến thành "gái xinh" để trốn lệnh truy nã 8 năm

Các điều tra viên xác định hắn thường xuyên cải trang thành phụ nữ khi di chuyển trong thành phố.

Một kẻ đào tẩu đã dành 8 năm lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát vừa bị sa lưới sau khi bị cáo buộc giả gái và sử dụng giấy tờ tùy thân của chị gái để nằm ngoài tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Mới đây, Tuğrul Başar cuối cùng đã bị bắt giữ tại quận Kadıköy, Istanbul sau một chiến dịch giám sát gắt gao của lực lượng công an.

Tên tội phạm bị truy nã này từng bị kết án và đi tù vào năm 2010 với 3 tội danh trộm cắp bằng thủ đoạn mạo danh người thi hành công vụ, theo báo cáo từ tờ Sozcu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuğrul Başar cải trang thành phụ nữ một cách tài tình

Tuy nhiên, sau khi trốn án, cảnh sát phát hiện Başar được cho là đã sống dưới một danh tính và ngoại hình hoàn toàn mới nhằm lọt qua các đợt kiểm tra nhân thân và né tránh lệnh truy bắt. Các điều tra viên xác định hắn thường xuyên cải trang thành phụ nữ khi di chuyển trong thành phố.

Hiện chưa rõ Başar có trải qua bất kỳ liệu trình can thiệp y tế nào để che giấu các đường nét nam tính hay không, nhưng những hình ảnh sau khi bị bắt cho thấy một diện mạo nữ tính hơn rất nhiều. Başar cũng bị phát hiện đang mang theo thẻ căn cước của chị gái vào thời điểm bị khống chế.

Các chiến sĩ thuộc Cục An ninh Công cộng - Sở Cảnh sát Istanbul đã gắt gao truy tìm Başar trong khuôn khổ chiến dịch cao điểm truy bắt các đối tượng đào tẩu đã có án phạt tù hiệu lực.

Phòng Truy bắt Đối tượng Đào tẩu đã khoanh vùng và lần ra dấu vết của hắn tại Kadıköy, Istanbul nhờ công tác thu thập thông tin tình báo kết hợp với các biện pháp trinh sát kỹ thuật và thực địa. Cảnh sát sau đó đã ập vào khống chế và bắt giữ tên tội phạm vượt ngục này trong một chiến dịch diễn ra vào ngày hôm trước. Phát hiện này đã kích hoạt một cuộc điều tra riêng biệt về hành vi gian lận, sử dụng thông tin nhân thân của người khác.

Başar đã được bàn giao cho Đồn Cảnh sát Bến tàu Kadıköy để các sĩ quan hoàn tất các thủ tục pháp lý. Hắn bị truy nã vì một tội danh thực hiện năm 2010 tại Samsun, được nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là "trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn mạo danh quan chức khi không được cho phép".

Tội ác này đã dẫn đến một bản án tù có hiệu lực pháp luật, khiến Başar bị cảnh sát truy nã suốt gần 8 năm qua. Tuy nhiên, sau nhiều năm lẩn trốn, kế hoạch biến mất tinh vi của hắn cuối cùng đã sụp đổ tại Istanbul.

Başar hiện phải đối mặt với bản án tù hiện hành, đồng thời bị xử lý trong các thủ tục tố tụng tiếp theo do cáo buộc sử dụng trái phép thông tin nhân thân của người khác.

Nguồn: The Sun