Mức lương của CEO Apple

CEO mới của Apple - John Ternus kiếm được con số gây choáng ngợp mỗi năm.

Apple đã công bố gói thù lao dành cho tân Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) John Ternus vào đầu tháng 9, trong ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị mới: mức lương hàng năm 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ VND) và giải thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 55 triệu USD (khoảng 1.425 tỷ VND) cho năm tài chính 2027, đưa tổng mức thù lao mục tiêu của ông lên khoảng 58 triệu USD (khoảng 1.502 tỷ VND).

John Ternus nắm giữ tương lai của Apple

Ủy ban Con người và Thù lao thuộc Hội đồng Quản trị của Apple cũng đã trao cho Ternus một khoản thưởng Cổ phiếu Thưởng Bị hạn chế (RSU) tính theo tỷ lệ thời gian làm việc với giá trị mục tiêu 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ VND) cho khoảng thời gian ông làm CEO trong năm tài chính 2026. Các cổ phiếu RSU dựa trên hiệu suất hoạt động chiếm 3/4 tổng giải thưởng cổ phiếu hàng năm của ông, với điều kiện chuyển nhượng gắn liền với tổng lợi nhuận cổ đông của Apple so với phần còn lại của chỉ số S&P 500. 25% còn lại đến từ các cổ phiếu RSU dựa trên thời gian công tác, được chuyển nhượng định kỳ 6 tháng một lần theo các phần bằng nhau 12,5% trong vòng 4 năm.

Apple cũng tiết lộ mức thù lao dành cho Tim Cook ở vai trò mới là Chủ tịch Điều hành. Trên cương vị Chủ tịch Điều hành, Cook sẽ nhận mức lương hàng năm 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ VND) bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, cùng với giải thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.166 tỷ VND) cho năm tài chính 2027, nâng tổng thù lao mục tiêu của ông lên khoảng 47 triệu USD (khoảng 1.217 tỷ VND).

Khoản cổ phiếu của Cook được chia đều giữa RSU dựa trên hiệu suất (đối chiếu với chỉ số S&P 500) và RSU dựa trên thời gian công tác (áp dụng lịch trình chuyển nhượng bán niên tương tự như của Ternus). Tổng gói thù lao của Cook ở vị trí CEO vào năm 2025 là 74,3 triệu USD (khoảng 1.925 tỷ VND), theo Bloomberg. Mức lương của ông đã được giảm từ 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ VND) ở vai trò trước đó.

Theo The Wall Street Journal, hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vẫn để ngỏ câu hỏi về các khoản thưởng bằng tiền mặt cho cả hai lãnh đạo.

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Ternus, 51 tuổi, đã chính thức tiếp quản vị trí CEO của Apple vào tháng 9, cùng thời điểm Tim Cook chuyển sang làm Chủ tịch Điều hành. Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và thăng tiến lên vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Công nghệ Phần cứng vào năm 2021, giám sát quá trình phát triển iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Vision Pro. Sự kiện ra mắt sản phẩm lớn đầu tiên của ông trên cương vị CEO dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tại trụ sở của Apple ở Cupertino, California, nơi công ty dự kiến sẽ trình làng các mẫu iPhone mới, Apple Watch và trợ lý ảo Siri được xây dựng lại dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn.

Cook đã gửi thư chia tay đến toàn thể nhân viên Apple vào ngày làm việc cuối cùng của ông trên cương vị CEO. Apple đã công bố cuộc chuyển giao quyền lực này vào tháng 4 sau một quá trình được mô tả là hoạch định người kế nhiệm dài hạn. Cook đã đưa vốn hóa thị trường của Apple tăng lên mức 4.000 tỷ USD (khoảng 103.606.000 tỷ VND) trong 15 năm nhiệm kỳ của mình, với doanh thu hàng năm tăng lên hơn 416 tỷ USD (khoảng 10.775.024 tỷ VND) trong năm tài chính 2025.

Nguồn: Quartz