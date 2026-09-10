Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông tại nước nghèo bậc nhất thế giới nhưng sở hữu “kho báu” của ngành xe điện

Vào cuối tháng 10/2025, Vingroup cho biết thành phố Kinshasa tại Congo sẽ giao đất miễn phí để triển khai một đại đô thị ven sông trên khu đất khoảng 6.300 ha.

Mới đây, tờ báo The Economic Times của Ấn Độ đưa tin Vingroup là một trong những tập đoàn quốc tế mới nhất gia nhập thị trường nước này.

Theo nguồn tin, khác với mô hình chủ yếu tập trung vào tài sản thương mại và nền tảng đầu tư của các tập đoàn Mỹ như Blackstone hay Brookfield, Vingroup đang hướng tới mô hình phát triển đô thị tích hợp quy mô lớn, kết hợp nhà ở, văn phòng, bán lẻ, trường học, y tế, giải trí và giao thông trong cùng một hệ sinh thái.

Tổng giá trị các kế hoạch đầu tư được đề xuất của Vingroup tại hai bang Telangana và Maharashtra hiện vào khoảng 9,5 tỷ USD. Trong đó, thỏa thuận tại Telangana có quy mô đề xuất khoảng 2.500 ha, còn MoU tại Maharashtra mở ra khả năng nghiên cứu các khoản đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD.

Động thái tại Ấn Độ tiếp nối chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế của Vingroup. Trước đó, ngày 25/10/2025, Tập đoàn công bố ký MoU với chính quyền thành phố Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), để nghiên cứu đầu tư một đại đô thị ven sông trên khu đất khoảng 6.300 ha.

Theo thỏa thuận, Vingroup và chính quyền Kinshasa sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển khu đô thị nằm ở bờ nam sông Congo, phía bắc sân bay quốc tế N’djili. Dự án dự kiến gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các cơ quan hành chính trong tương lai. Đại diện Vingroup cho biết thành phố sẽ giao đất miễn phí để triển khai dự án.

Không dừng ở bất động sản, kế hoạch tại Kinshasa còn bao gồm phát triển hệ thống giao thông xanh. Hai bên đặt mục tiêu chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện chạy xăng sang xe điện, đồng thời nghiên cứu phát triển xe buýt điện, taxi điện, tuyến BRT và mạng lưới trạm sạc. VinFast sẽ cung cấp phương tiện, trong khi hạ tầng sạc và các dịch vụ vận hành có sự tham gia của VinFast và GSM.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, với khoảng 17 triệu dân. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia này, đồng thời được xem là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hiện có dân số hơn 100 triệu người. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của DRC năm 2024 đạt hơn 76,7 tỷ USD. Dù sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, quốc gia này vẫn nằm trong nhóm những nước nghèo nhất thế giới, đồng thời đối mặt với tình hình an ninh bất ổn và lạm phát cao. Sang năm 2025, GDP của Congo đạt khoảng 92,8 tỷ USD.

Congo sở hữu hơn 70% trữ lượng Cobalt toàn cầu.

Đáng chú ý, DRC hiện sở hữu sở hữu "kho báu" quý giá nhất cho tương lai của xe điện, đó là trữ lượng cobalt và đồng khổng lồ, hai thành phần không thể thiếu trong pin lithium-ion.

Nếu không có Cobalt, ngành công nghiệp xe điện toàn cầu sẽ tê liệt và DRC sở hữu hơn 70% trữ lượng Cobalt toàn cầu. Trữ lượng Đồng của họ cũng thuộc top đầu thế giới.