Mỹ nhân lừa đảo sống đời sang chảnh “ngút ngàn”: Trốn chạy 13 lệnh truy nã, thu lợi bất chính gần 1.600 tỷ, 6.000 nạn nhân chưa đòi được tiền

Tội phạm này thật chí còn từng debut.

Natthamon Khongchak, 31 tuổi, người từng được biết đến với nghệ danh Nutty, không chỉ là một cái tên đình đám trong làng giải trí mạng Thái Lan mà đã trở thành tâm điểm của một trong những vụ lừa đảo tài chính chấn động nhất lịch sử quốc gia này. Sau hành trình trốn chạy đầy kịch tính, số phận của "siêu lừa" này đã dần đi đến hồi kết dưới ánh sáng của pháp luật.

Bệ phóng từ sự nổi tiếng giả tạo

Trước khi sa chân vào con đường tội lỗi, Nutty là một YouTuber có hơn 800.000 người theo dõi, nổi tiếng với các video nhảy cover K-Pop và ca hát. Cô từng nuôi mộng thành thần tượng và có thời gian ngắn hoạt động tại Hàn Quốc dưới trướng Dream Cinema. Khi con đường nghệ thuật không như ý, Nutty đã khôn ngoan tận dụng lượng fan đông đảo để xây dựng hình ảnh một "nữ đại gia" đầu tư ngoại hối (Forex) thành công.

Trên các nền tảng mạng xã hội và chương trình truyền hình, Nutty cùng mẹ không ngừng khoe mẽ khối tài sản kếch xù: sở hữu 14 ô tô sang trọng và thuê tới 22 bảo mẫu. Chính hào quang của sự giàu sang đã khiến hàng ngàn người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối, không ngần ngại gửi gắm tiền bạc cho cô với lời hứa hẹn mức lãi suất "không tưởng": 25% trong ba tháng, 30% trong sáu tháng và 35% cho kỳ hạn một năm.

Cú lừa 2 tỷ baht và màn kịch "lỗi hệ thống"

Đỉnh điểm của vụ án là vào năm 2022, khi Nutty chính thức tung ra các gói đầu tư Forex. Ban đầu, để dụ dỗ con mồi, cô trả lãi rất sòng phẳng. Nhưng khi số vốn huy động lên tới hơn 2 tỷ baht (gần 1.600 tỷ đồng), cô bắt đầu trì hoãn chi trả với lý do "lỗi giao dịch".

Nutty và đồng phạm đã lừa đảo đến hàng ngàn tỷ

Khi bị nạn nhân dồn ép, cô không những không hối lỗi mà còn buông lời đe dọa: "Nếu báo cảnh sát, tôi sẽ đi tù và khi đó sẽ không còn ai trả tiền cho các bạn nữa". Vào tháng 7/2022, Nutty cùng mẹ và thư ký Nichaphat Rattanukrom bất ngờ biến mất, để lại hơn 6.000 nạn nhân trong tình trạng trắng tay.

Sau khi tẩu thoát khỏi Thái Lan, bộ ba này vượt biên qua Malaysia rồi dùng đường biển sang Indonesia. Tại đây, họ cải trang thành người dân bản địa và sử dụng giấy tờ giả để lẩn trốn 13 lệnh truy nã từ cảnh sát Thái Lan.

Sự nghiệp trốn chạy chấm dứt vào tháng 10/2024 khi Nutty tìm cách xin hộ chiếu Indonesia để tự do đi lại quốc tế. Sự nghi ngờ của nhân viên xuất nhập cảnh trỗi dậy bởi giọng nói "lạ". Để thử thách, họ yêu cầu cô hát quốc ca Indonesia và đọc thuộc lòng Hiến pháp nước này. Trước thử thách nghiệt ngã, Nutty lộ nguyên hình và bị bắt ngay tại tỉnh Riau. Ngày 25/10/2024, cô cùng mẹ được dẫn độ về Thái Lan trong sự phẫn nộ của dư luận.

Tính đến tháng 6/2026, vụ án của Nutty vẫn là tâm điểm trong chiến dịch chống tội phạm mạng của Thái Lan.

Sau khi bị dẫn độ, Nutty và mẹ đã trải qua hàng loạt phiên tòa đối chất. Thư ký Nichaphat Rattanukrom cũng đã bị bắt giữ tại một nước Đông Nam Á khác vào giữa năm 2025 và bị áp giải về Thái Lan để xét xử cùng đồng bọn.

Nữ KOL bị bắt vì không hát được quốc ca Indonesia

Hiện tại, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đang nỗ lực truy thu các dòng tiền bị tẩu tán qua ví điện tử và các tài khoản ở nước ngoài, dù đây là công việc "mò kim đáy bể". Tài sản tịch thu được tính đến nay chỉ bằng một phần rất nhỏ so với số tiền 2 tỷ baht đã bị chiếm đoạt.

Dự kiến vào cuối năm 2026, tòa án sẽ tuyên án cuối cùng. Các chuyên gia pháp lý tại Thái Lan nhận định, với hàng nghìn tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền, Nutty không chỉ đối mặt với mức án 20 năm cho mỗi tội danh, mà tổng hợp hình phạt có thể lên tới chung thân hoặc hàng trăm năm tù – một cái giá đắt cho những kẻ dùng lòng tin của cộng đồng để trục lợi.