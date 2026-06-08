Nhật Bản: Núi lửa phun trào, tro bụi cao 1.300m bao phủ cả thành phố

Núi lửa Sakurajima ở Nhật Bản phun trào mạnh vào sáng 7/6, tạo cột tro cao khoảng 1.300m và khiến tro bụi bao phủ nhiều khu vực của thành phố Kagoshima.

Núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản đã xảy ra một đợt phun trào mạnh vào ngày 7/6, tạo ra lượng lớn tro bụi lan rộng tới thành phố Kagoshima và làm ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo Đài Khí tượng địa phương Kagoshima, vụ phun trào diễn ra tại miệng núi lửa Minamidake trên đỉnh Sakurajima. Cột tro bốc cao khoảng 1.300m so với miệng núi lửa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) tiếp tục duy trì cảnh báo núi lửa cấp độ 3 đối với Sakurajima, đồng nghĩa với việc người dân không được tiếp cận khu vực gần miệng núi lửa. Mức cảnh báo này đã được áp dụng liên tục từ tối 27/7/2022.





Đợt phun trào bắt đầu lúc 6h52 sáng 7/6 theo giờ địa phương và kéo dài đến khoảng 7h55. Tro bụi sau đó bị gió cuốn về phía thành phố Kagoshima, gây giảm tầm nhìn và phủ lên đường sá, phương tiện giao thông, xe đạp cùng nhiều bề mặt ngoài trời.

Trong ngày, hướng gió quanh Sakurajima thay đổi, khiến đám tro chuyển dần về phía đông, ảnh hưởng đến các khu vực Tarumizu và Kanoya. Giới chức dự báo lượng tro mới rơi xuống thành phố Kagoshima sẽ giảm vào buổi chiều, tuy nhiên lớp tro đã tích tụ trước đó vẫn có thể tiếp tục phát tán trở lại khi gặp gió mạnh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ các khối đá núi lửa lớn và dòng vật chất nóng có thể xuất hiện trong phạm vi khoảng 2km quanh các miệng núi lửa Minamidake và Showa. Ngoài ra, tro núi lửa và các mảnh đá nhỏ có thể rơi xuống những khu vực nằm theo hướng gió.

Nhà chức trách cũng lưu ý các vụ nổ núi lửa có thể tạo ra sóng xung kích đủ mạnh để làm vỡ cửa kính. Trong trường hợp xuất hiện mưa lớn, lượng tro tích tụ trên sườn núi và mặt đất còn có thể bị cuốn trôi, hình thành các dòng bùn núi lửa nguy hiểm.

Theo Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Tokyo (Tokyo VAAC), vào lúc 1h38 UTC ngày 7/6, tro núi lửa được ghi nhận ở độ cao khoảng 3km và nằm cách sân bay Kagoshima khoảng 56km về phía nam, tiếp tục di chuyển theo hướng đông. Một bản tin khác được phát đi lúc 2h21 UTC cho biết một đợt phun trào tiếp theo xảy ra lúc 2h06 UTC đã đẩy tro bụi lên độ cao khoảng 2,4km trước khi lan về phía đông nam.

Bảng thông tin chuyến bay tại sân bay Kagoshima ghi nhận một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong ngày 7/6. Tuy nhiên, phía sân bay và các hãng hàng không chưa xác nhận liệu các thay đổi này có liên quan trực tiếp đến hoạt động phun trào của núi lửa Sakurajima hay không.

Nguồn: The Watchers