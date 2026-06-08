Mỹ cảnh báo về World Cup 2026

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cập nhật cảnh báo du lịch cho những người Mỹ đang lên kế hoạch cho các chuyến đi quốc tế vào mùa hè này, bao gồm cả những người dự kiến sẽ tham dự các trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026.

Tội phạm bạo lực, bắt cóc và khủng bố được trích dẫn là những mối lo ngại tại nhiều khu vực tổ chức các trận đấu World Cup.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cập nhật cảnh báo du lịch cho những người Mỹ đang lên kế hoạch cho các chuyến đi quốc tế vào mùa hè này, bao gồm cả những người dự kiến sẽ tham dự các trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026.

Cảnh báo cập nhật, được ban hành ngày 29 tháng 5, áp dụng cho Mexico, một trong ba quốc gia đồng đăng cai FIFA World Cup 2026 cùng với Hoa Kỳ và Canada. Cảnh báo vẫn giữ mức "Cấp độ 2: Tăng cường thận trọng", với lý do lo ngại về khủng bố, tội phạm và bắt cóc.

Ảnh: Anadolu

Mexico dự kiến sẽ tổ chức các trận đấu tại Thành phố Mexico, Guadalajara và Monterrey trong suốt giải đấu. Cảnh báo lưu ý rằng tại một số khu vực, tội phạm bạo lực vẫn là một mối lo ngại, bao gồm giết người, bắt cóc, cướp xe, tấn công tình dục và cướp tài sản.

Nó cũng lưu ý rằng khả năng cung cấp hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Hoa Kỳ có thể bị hạn chế ở một số khu vực nhất định, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa nơi các dịch vụ khẩn cấp có thể không khả dụng.

Mức độ rủi ro thay đổi đáng kể trên khắp cả nước.

Sáu bang vẫn nằm trong cảnh báo Cấp độ 4 "Không nên đi lại": Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas và Zacatecas. Một số bang khác, bao gồm Baja California, Chihuahua, Guanajuato và Jalisco, được phân loại là Cấp độ 3, nghĩa là người Mỹ nên cân nhắc lại việc đi lại.

Trong số các địa điểm đăng cai World Cup, Thành phố Mexico vẫn nằm trong cảnh báo Cấp độ 2, trong khi Nuevo León, nơi có thành phố Monterrey, cũng được liệt kê ở Cấp độ 2. Bang Jalisco, nơi tọa lạc của Guadalajara, hiện được xếp vào cảnh báo Cấp độ 3.

Cảnh báo khuyên du khách nên tránh di chuyển giữa các thành phố sau khi trời tối, sử dụng taxi được điều phối hoặc các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng và tránh đi lại một mình ở những khu vực hẻo lánh.

Các quan chức cũng kêu gọi du khách tuân thủ các chốt kiểm tra an ninh.

"Việc bỏ chạy hoặc phớt lờ các chỉ dẫn có thể dẫn đến việc bạn bị thương hoặc bị giết," cảnh báo nêu rõ.

Người Mỹ đi du lịch nước ngoài được khuyến khích đăng ký vào Chương trình Đăng ký Du khách Thông minh (STEP), cho phép Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp các bản cập nhật an ninh và liên hệ với du khách trong các trường hợp khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Fcũng khuyến nghị xem xét luật pháp và phong tục địa phương, theo dõi các cảnh báo của đại sứ quán và mua bảo hiểm du lịch trước khi khởi hành.

Các quan chức khuyến khích người Mỹ dự định tham dự các trận đấu World Cup nên xem xét hướng dẫn mới nhất từ Đại sứ quán Hoa Kỳ trước khi đi du lịch.

Nguồn: Fox News