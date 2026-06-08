Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, tịch thu hơn 15.000 sản phẩm nhập lậu

Công an đã đột kích một kho hàng, phát hiện lượng lớn sản phẩm giả trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng Thái Lan vừa triệt phá một kho hàng chứa số lượng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và sản phẩm thảo dược bị nghi nhập lậu tại quận Lat Krabang, Bangkok, thu giữ gần 15.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Chiến dịch được thực hiện hôm 6/6 bởi lực lượng phối hợp gồm Cục Điều tra Trung ương (CIB), Đội Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA), sau quá trình điều tra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc bắt nguồn từ quá trình kiểm tra một loại thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu VTEAY Magnesium Glycinate + Zinc. Kết quả điều tra cho thấy sản phẩm này sử dụng trái phép số đăng ký FDA của một sản phẩm khác nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Đây là phần mở rộng của chiến dịch truy quét trước đó khi giới chức khám xét một kho hàng khác tại quận Min Buri vào ngày 21/5.

Trong cuộc đột kích mới nhất tại Lat Krabang, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 14.939 sản phẩm, bao gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và các sản phẩm thảo dược. Tổng giá trị lô hàng được ước tính vượt quá 2 triệu baht.

Quá trình điều tra cho thấy kho hàng này do một công dân Trung Quốc thuê để lưu trữ hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài trước khi phân phối cho khách hàng trên khắp Thái Lan thông qua các nền tảng trực tuyến.

Các nhà điều tra cho biết hoạt động kinh doanh này được tổ chức khá bài bản. Sau khi nhận đơn hàng trực tuyến, sản phẩm được đóng gói và vận chuyển đến người mua trên toàn quốc. Ước tính mỗi ngày hệ thống này tiêu thụ khoảng 3.000 sản phẩm và đã hoạt động liên tục trong khoảng một năm qua.

Kiểm tra ban đầu đối với sản phẩm VTEAY Magnesium Glycinate + Zinc cho thấy nhãn hàng ghi chứa 600 mg magie mỗi khẩu phần, vượt xa mức tiêu thụ tối đa 350 mg/ngày được pháp luật Thái Lan cho phép đối với thực phẩm bổ sung. Do đó, sản phẩm này có thể bị xếp vào nhóm thuốc và phải tuân thủ các quy định quản lý nghiêm ngặt hơn.

Các hành vi vi phạm bao gồm kinh doanh thuốc không có giấy phép, phân phối sản phẩm chưa đăng ký, bán mỹ phẩm không được cấp phép, lưu hành hàng hóa không có nhãn tiếng Thái và kinh doanh sản phẩm thảo dược chưa được phê duyệt.

Tổng thư ký FDA Thái Lan, bà Supatra Boonserm, cho biết cơ quan này đang tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên môi trường trực tuyến, vốn ngày càng trở thành kênh tiêu thụ hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.

Theo bà Boonserm, các đối tượng còn bị phát hiện làm giả giấy tờ ủy quyền sản phẩm để mở các "cửa hàng chính hãng" trên sàn thương mại điện tử nhằm tăng độ tin cậy với người mua. FDA đã phối hợp với các nền tảng trực tuyến để đóng cửa các gian hàng liên quan.

Trong khi đó, Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Ủy viên Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, cảnh báo sự phát triển mạnh của thương mại điện tử đang tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia phân phối hàng giả và hàng kém chất lượng. Những sản phẩm này có nguy cơ được sản xuất trong điều kiện không đạt chuẩn hoặc chứa hàm lượng hoạt chất vượt mức cho phép, tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người sử dụng.