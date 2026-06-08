Một con cá Koi vừa được bán với giá 15,5 tỷ đồng, mang trong mình dòng máu đặc biệt

Đây là mức giá kỷ lục được ghi nhận.

Thị trường cá chép Koi cao cấp tại Trung Quốc vừa lập một mức giá kỷ lục mới. Ngày 6/6, một trang trại nuôi cá chép Koi tại Dung Quế, Thuận Đức, Phật Sơn, Quảng Đông đã tổ chức buổi đấu giá trực tiếp đầu tiên. Một con cá chép Koi Kohaku (màu trắng đỏ) dài 75 cm, sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nhà mua hàng trực tuyến và trực tiếp, đã được chốt giá 4 triệu NDT (15,5 tỷ đồng), phá vỡ kỷ lục đấu giá cá chép Koi Trung Quốc, cho thấy giá trị thương mại đáng kinh ngạc của thị trường cá cảnh cao cấp.

Con cá 15,5 tỷ đồng

Theo truyền thông, buổi đấu giá cá chép Koi Trường Long lần thứ nhất đã khai mạc vào ngày 6/6. Hơn 120 con cá chép Koi tinh tuyển đã tham gia đấu giá, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện quy mô lớn đầu tiên của thế hệ con cháu sở hữu dòng máu ưu tú "Cẩm Mậu".

Nhà kinh doanh cho biết, dòng cá này đã được nhân giống thành công trong nước sau ba năm nghiên cứu và nuôi dưỡng, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong công nghệ lai tạo giống cá chép Koi cao cấp.

Con cá chép Koi Kohaku đạt mức giá cao 15,5 tỷ đồng này sở hữu hoa văn đỏ sắc nét, đồng đều, hình thể thon dài tuyệt mỹ và huyết thống ổn định, được coi là cá thể hàng đầu có giá trị sưu tầm và nhân giống cực cao. Thực tế, ngay từ năm 2024, trang trại này đã từng bán một con cá chép Koi Kohaku dài 75 cm với giá hơn 3,5 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục đấu giá cá chép koi nội địa vào thời điểm đó, và nay lại tiếp tục phá sâu kỷ lục cũ.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng, những năm gần đây, thị trường cá cảnh cao cấp tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Một số con cá Koi hàng đầu không chỉ có giá trị thưởng ngoạn mà còn được coi là loại tài sản đặc biệt có công năng sưu tầm và đầu tư. Với sự trỗi dậy của hình thức đấu giá qua livestream, giao dịch trực tuyến và quản lý thương hiệu, giá của cá Koi tinh tuyển tiếp tục leo thang.

Hiện tại, trang trại này đang lưu giữ hơn 6.500 con cá giống chất lượng cao, bao phủ 10 dòng giống chính, mỗi năm nhân giống ra hàng trăm triệu con cá bột. Thông qua việc hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học, họ không ngừng tăng cường kỹ thuật chọn lọc gen, nhân tạo giống và quản lý chất lượng giống, với kỳ vọng xây dựng nên thương hiệu cá chép Koi có sức cạnh tranh quốc tế.

Nguồn: HK01