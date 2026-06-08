Quan tài sắp chạm đáy huyệt, đám tang bỗng náo loạn: Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người ám ảnh

Một sự cố hi hữu xảy ra trong lúc hạ quan tài xuống huyệt mộ đã để lại cú sốc lớn cho gia đình người quá cố và những người tham dự.

Sự cố bất ngờ với quan tài trong khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng

Một vụ việc từng gây xôn xao tại thị trấn Darwen, Anh, được báo chí phản ánh vào tháng 11/2013. Trong lúc nghi thức hạ quan tài xuống huyệt mộ đang diễn ra, sự cố bất ngờ xảy ra ngay trước sự chứng kiến của gia đình và những người tham dự tang lễ.

Theo truyền thông Anh, buổi lễ an táng diễn ra theo đúng quy trình thông thường. Khi các nhân viên tang lễ sử dụng dây đai chuyên dụng để từ từ hạ quan tài xuống huyệt, mọi việc ban đầu không có dấu hiệu bất thường.

Một sự cố hi hữu xảy ra trong lúc hạ quan tài xuống huyệt mộ đã để lại cú sốc lớn cho gia đình người quá cố và những người tham dự. (Ảnh: News AU)

Tuy nhiên, khi quan tài gần chạm tới đáy huyệt, một trong các dây đai bất ngờ gặp trục trặc khiến chiếc quan tài bị nghiêng mạnh sang một bên. Chỉ trong tích tắc, sự cố ngoài dự liệu đã xảy ra khiến nhiều người có mặt không khỏi kinh hãi.

Các nhân chứng cho biết khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ lập tức bị phá vỡ. Nhiều người thân bật khóc, trong khi những người khác đứng chết lặng trước những gì diễn ra ngay trước mắt.

Buổi lễ phải tạm thời dừng lại để nhân viên nghĩa trang và đơn vị tang lễ xử lý tình huống.

Gia đình sốc nặng sau sự cố bên huyệt mộ

Theo các nguồn tin được báo chí Anh đăng tải, sự cố xảy ra do hệ thống dây đai dùng để hạ quan tài gặp vấn đề trong quá trình vận hành. Việc chiếc quan tài bị nghiêng đã dẫn tới tình huống khiến toàn bộ đám tang rơi vào hỗn loạn.

Người thân của người quá cố cho biết đây là khoảnh khắc đau lòng và ám ảnh nhất đối với họ. Đáng lẽ đó phải là giây phút tiễn biệt cuối cùng trong sự trang nghiêm và tôn kính, nhưng sự cố bất ngờ đã khiến mọi cảm xúc bị đảo lộn.

Việc chiếc quan tài bị nghiêng đã dẫn tới tình huống khiến toàn bộ đám tang rơi vào hỗn loạn. (Ảnh: News AU)

Sau vụ việc, đơn vị phụ trách tang lễ được cho là đã gửi lời xin lỗi tới gia đình. Các bên liên quan cũng tiến hành rà soát lại quy trình kiểm tra thiết bị trước khi thực hiện nghi thức hạ huyệt nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai.

Dù không gây thương vong, vụ việc vẫn gây chấn động dư luận địa phương bởi tính chất hi hữu. Nhiều người cho rằng đây là một trong những sự cố đáng tiếc nhất có thể xảy ra trong một lễ an táng, khi khoảnh khắc cuối cùng tiễn đưa người thân lại bị phủ bóng bởi một tai nạn không ai mong muốn.

Nguyệt Phạm (Theo News AU, Reddit)