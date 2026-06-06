Mở quan tài để nhìn mặt cha lần cuối, cả nhà bàng hoàng phát hiện điều không ai ngờ tới

Đến nhà tang lễ để tiễn biệt cha lần cuối, một gia đình không khỏi chết lặng khi mở quan tài.

Cả gia đình chết lặng khi mở quan tài

Một sự việc hy hữu xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua tại một nhà tang lễ ở khu vực Washington Heights, Manhattan, New York, Mỹ đang khiến dư luận xôn xao. Gia đình ông Jose Daniel Diaz Felipe, 84 tuổi, đến dự lễ viếng để nhìn mặt ông lần cuối trước khi tiễn biệt, nhưng khoảnh khắc mở quan tài lại trở thành cú sốc lớn.

Gia đình đến dự lễ viếng để nhìn mặt người cha lần cuối trước khi tiễn biệt, nhưng khoảnh khắc mở quan tài lại trở thành cú sốc lớn. (Ảnh: The People)

Theo People và NBC New York, khi nhìn vào bên trong quan tài, các thành viên trong gia đình lập tức nhận ra người nằm đó không phải cha mình. Con trai người quá cố cho biết cha ông bị hói đầu, dáng người thấp, trong khi người trong quan tài lại có tóc và cao hơn rõ rệt.

Sự khác biệt quá lớn khiến cả gia đình bàng hoàng. Họ khẳng định người nằm trong quan tài là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, không phải ông Danielito như nhà tang lễ thông báo.

Nhà tang lễ bị yêu cầu làm rõ

Điều khiến gia đình bức xúc hơn là ban đầu, họ cho rằng nhân viên nhà tang lễ vẫn cố thuyết phục rằng người trong quan tài chính là người thân của họ. Sau nhiều giờ tranh cãi, phía nhà tang lễ mới thừa nhận có sự nhầm lẫn.

Theo lời gia đình, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc người quá cố bị nhầm với một người đàn ông khác có tên gần giống. Tuy nhiên, điều này không thể xoa dịu cú sốc mà gia đình phải trải qua trong giây phút đáng lẽ là lần tiễn biệt cuối cùng.

Sau đó, nhà tang lễ thông báo thi thể thật của ông Danielito đã được hỏa táng. Tuy nhiên, gia đình cho biết họ không thể chắc chắn số tro cốt nhận được có đúng là của cha mình hay không. Người thân mong muốn có bằng chứng rõ ràng, thậm chí xét nghiệm ADN, để xác minh danh tính.

Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận về quy trình quản lý thi thể tại các nhà tang lễ. Với gia đình người quá cố, sự nhầm lẫn trong quan tài không chỉ là lỗi nghiệp vụ mà còn là nỗi đau khó bù đắp trong thời khắc tiễn biệt người thân.

Nguyệt Phạm (Theo People, Yahoo, Fox)