Nhật Bản gióng cảnh báo

Quốc gia mệnh danh là cường quốc công nghệ đang lo ngại bị tụt hậu trong cuộc đua mới.

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Nhật Bản cảnh báo rằng quốc gia này có thể chịu phụ thuộc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) nếu không nhanh chóng bắt kịp sự phát triển của công nghệ này.

"Tôi hy vọng nhiều người Nhật hiểu rằng chúng ta cần phải đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, nếu không chúng ta sẽ trở thành một 'thuộc địa trí tuệ nhân tạo'", Bộ trưởng Kỹ thuật số Hisashi Matsumoto nói.

Ông Matsumoto đưa ra cảnh báo này khi bảo vệ dự luật sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nhật Bả. Dự luật này đề xuất cho phép các nhà phát triển AI huấn luyện mô hình bằng dữ liệu như sơ y tế và tội phạm mà không cần sự đồng ý của từng cá nhân.

Ông nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng mục đích của việc sửa đổi luật này là để tránh việc Nhật Bản bị tụt hậu. Một số đảng đối lập đã bày tỏ lo ngại về dự luật do chính phủ soạn thảo với lý do nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua tuần trước và hiện đang được thảo luận tại Thượng viện.

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ phát triển AI, trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày một tăng tốc.

Nỗ lực của Nhật Bản cũng phản ánh nỗi lo của nhiều quốc gia trên toàn cầu. Đó là lo sợ bị tụt hậu và ngày càng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Đầu tuần này, Liên minh châu Âu đã công bố một gói chủ quyền công nghệ mới nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp điện toán đám mây, AI và bán dẫn trong khối, giảm sự phụ thuộc vào các công ty công nghệ của Mỹ.

Theo Reuters