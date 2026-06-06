Tài khoản bất ngờ nhận 571 nghìn tỷ đồng, người đàn ông 32 tuổi rơi vào cảnh túng quẫn, thẻ ngân hàng lập tức đóng băng

Một người đàn ông 32 tuổi bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng xuất hiện số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, sau đó anh lại rơi vào cảnh éo le.

Một người đàn ông 32 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua tình huống hy hữu khi bất ngờ trở thành "tỷ phú" chỉ sau một đêm vì tài khoản ngân hàng xuất hiện khoản tiền khổng lồ khoảng 1.000 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 571 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản của anh bị đóng băng hoàn toàn, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh hoạ

Theo truyền thông, anh Ahmad Jahangard Takalo, sinh ra tại Azerbaijan và đã sinh sống khoảng 10 năm tại Van (Thổ Nhĩ Kỳ), phát hiện sự việc khi đi siêu thị mua sắm. Trong lúc thanh toán bằng thẻ ngân hàng, giao dịch bất ngờ bị từ chối.

Lo ngại thẻ hoặc tài khoản gặp sự cố, Takalo lập tức đến ngân hàng để kiểm tra. Tại đây, nhân viên ngân hàng sau khi tra cứu dữ liệu đã phát hiện tài khoản của anh nhận được một khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, khiến số dư tăng lên gần 1.000 tỷ lira.

Dù trên danh nghĩa trở thành một trong những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, Takalo cho biết anh hoàn toàn không biết khoản tiền này đến từ đâu. Thay vì được sử dụng số tiền bất ngờ xuất hiện, tài khoản của anh ngay lập tức bị ngân hàng đóng băng để phục vụ công tác xác minh.

Người đàn ông 32 tuổi cho biết đã nhiều lần yêu cầu ngân hàng giải thích nguyên nhân hoặc cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch bất thường này. Tuy nhiên, phía ngân hàng chỉ cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và không tiết lộ thêm chi tiết.

Hiện cảnh sát đã vào cuộc làm rõ nguồn gốc khoản tiền nói trên. Trong khi đó, Takalo cho biết anh đã không thể sử dụng tài khoản ngân hàng suốt một tháng qua, bao gồm cả số tiền tiết kiệm hợp pháp của mình, khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng đáng kể.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục điều tra.

Nguồn: ETToday