Mỹ nhân sân cỏ của World Cup 2026

Từ một cựu cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp, Li Yuhang đang trở thành một trong những influencer bóng đá nổi bật nhất Trung Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Trước thềm World Cup mùa hè năm nay tại Canada, Mexico và Mỹ, Li Yuhang đang thu hút sự chú ý lớn nhờ những video sáng tạo xoay quanh bóng đá.

Sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng Douyin (bản tiếng Trung của Tiktok), Li được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng nội dung bóng đá tại Trung Quốc. Những ngày gần đây, cô liên tục đăng tải các video mặc áo đấu của nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau và hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung để tương tác cùng người hâm mộ World Cup.

Li Yuhang

Trong các video, Li xuất hiện với áo đấu của Brazil, Đức, Tây Ban Nha hay Argentina. Một số clip nhảy múa của cô từng gây tranh cãi khi bị cho là thiên về yếu tố giải trí hơn là chuyên môn thể thao. Tuy nhiên, lượng người theo dõi của Li vẫn tăng đều, nhiều khán giả đánh giá cô đã giúp bóng đá trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Li bắt đầu hoạt động trên Douyin từ năm 2020. Tận dụng nền tảng chuyên môn của một cầu thủ chuyên nghiệp, cô sản xuất nhiều nội dung như hướng dẫn kỹ thuật, video tập luyện được dàn dựng công phu và các clip ngắn mang chủ đề bóng đá.

Trong đó, series nổi tiếng nhất mang tên "Vẻ đẹp của sức mạnh" hiện đã thu hút hơn 34 triệu lượt xem qua 22 video. Nội dung chủ yếu xoay quanh các bài tập dứt điểm, qua đó thể hiện sức mạnh và kỹ thuật của các nữ cầu thủ bóng đá.

Danh tiếng trên mạng xã hội cũng mang đến cho Li nhiều cơ hội mới. Tháng 5 vừa qua, cô được mời tham dự lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 2027 tại Saudi Arabia với tư cách khách mời. Khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cùng hình ảnh diện sườn xám màu tím nổi bật giúp cô nhận được nhiều sự chú ý tại sự kiện.

Sinh năm 1999 tại thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Li Yuhang bắt đầu chơi bóng từ năm 9 tuổi. Trong sự nghiệp thi đấu, cô từng khoác áo nhiều CLB như Hebei Elite, Beijing BG Phoenix và Sichuan Women's FC.

Năm 2014, Li tham gia chương trình đào tạo nước ngoài tiên phong của Hebei Elite. Cô dành hơn 3 năm tập luyện và thi đấu tại Mỹ và Brazil. Đây được xem là lần đầu tiên một đội bóng nữ Trung Quốc được cử ra nước ngoài đào tạo dài hạn.

Trong thời gian khoác áo CLB Botafogo của Brazil, Li góp phần giúp đội giành chức vô địch một giải đấu cấp khu vực, đồng thời nhận nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó có giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại Cúp Paulista Sao Paulo năm 2017.

Sau khi giải nghệ, Li theo học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh theo diện tuyển thẳng dành cho vận động viên thành tích cao. Tại đây, cô tiếp tục giành các danh hiệu vô địch bóng đá sinh viên cấp quốc gia. Hiện cô đang là học viên cao học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh.

Nguồn: SCMP