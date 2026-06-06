Mèo cưng bỗng run lẩy bẩy khi chủ về phòng, cô gái xem lại camera rồi vội báo cảnh sát ngay trong đêm

Hai con mèo trong phòng có biểu hiện hoảng loạn bất thường, khiến cô gái trẻ nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra khi mình vắng mặt.

Mèo cưng bỗng run lẩy bẩy khi chủ về phòng

Một vụ đột nhập gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại một khu nhà trọ ở phường Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi (Thái Lan). Nạn nhân là một cô gái 22 tuổi, làm nghề môi giới bất động sản, sống một mình trong căn phòng ở tầng 4 cùng hai chú mèo cưng.

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc xảy ra vào đầu tháng 6. Tối hôm đó, cô gái rời phòng trong thời gian ngắn để đi mua thức ăn. Tuy nhiên, khi quay trở về, cô lập tức nhận thấy điều bất thường từ hai con mèo trong phòng.

Một trong hai con mèo liên tục run rẩy, co mình trong góc cạnh giường và tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đây là biểu hiện mà nữ chủ phòng chưa từng nhìn thấy trước đó. L inh cảm có chuyện chẳng lành, cô bắt đầu kiểm tra xung quanh căn phòng.

Chiếc camera rơi xuống sàn, dây nguồn bị rút khỏi ổ cắm

Không lâu sau, cô phát hiện camera giám sát lắp trong phòng đã bị rơi xuống sàn, dây nguồn cũng bị rút khỏi ổ cắm. Cảm giác bất an càng tăng lên, cô lập tức truy xuất dữ liệu được ghi lại trước khi thiết bị bị vô hiệu hóa.

Những hình ảnh hiện ra khiến cô không khỏi rùng mình. Camera cho thấy vào khoảng 18h55, một người đàn ông mặc áo thun và quần dài màu đen đã trèo lên thang sắt phía sau tòa nhà , tiếp cận khu vực tầng 4 rồi lẻn vào phòng qua cửa sổ phía sau.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh hai con mèo trong phòng hoảng sợ bỏ chạy khi phát hiện người lạ xuất hiện. Sau khi vào bên trong, người đàn ông tiếp tục đi lại trong phòng, bật đèn và quan sát nhiều vị trí. Một số nguồn tin cho biết camera còn ghi được cảnh người này di chuyển tới khu vực phòng tắm trước khi đoạn ghi hình bị ngắt.

Điều khiến nữ chủ phòng càng lo lắng là sau khi kiểm tra toàn bộ tài sản, cô không phát hiện món đồ nào bị mất. Chính chi tiết này khiến cô nghi ngờ kẻ lạ mặt không đơn thuần đột nhập để trộm cắp.

"Tôi không nghĩ hắn đến đây để trộm đồ. Tôi cảm thấy mục đích của hắn có thể là điều gì đó nghiêm trọng hơn. May mắn là lúc đó tôi không có mặt trong phòng" , nạn nhân chia sẻ với cơ quan chức năng.

Cô gái vội rời khỏi nơi ở vì lo sợ cho sự an toàn

Sau khi xem lại đoạn camera, cô gái nhanh chóng trình báo sự việc với đồn cảnh sát Nong Prue. Cô cũng liên hệ với người thân của bạn trai để thông báo tình hình, đồng thời thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi ở ngay trong đêm vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát địa phương điều tra. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận đoạn video từ camera giám sát, đồng thời tiến hành truy tìm người đàn ông xuất hiện trong hình ảnh để làm rõ động cơ đột nhập.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đặc biệt là những người trẻ sống một mình tại các khu nhà trọ, căn hộ hoặc ký túc xá. Việc lắp camera an ninh, kiểm tra kỹ cửa sổ, cửa phụ và các lối thoát hiểm phía sau tòa nhà được xem là điều cần thiết để hạn chế nguy cơ bị người lạ tiếp cận nơi ở.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường như thú cưng hoảng loạn, đồ đạc bị xê dịch, thiết bị an ninh bị tắt hoặc cửa sổ có dấu hiệu bị mở, người thuê trọ nên tránh tự kiểm tra một mình. Thay vào đó, cần liên hệ người thân, chủ nhà hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyệt Phạm (Theo Khaosod, Thepattayanews, FB)