Mẹ và cha dượng lừa 2 con trai vào rừng chơi rồi bỏ rơi, camera ghi lại cảnh tượng đau lòng

Mới đây, vụ việc một bà mẹ người Pháp cùng người cha dượng bỏ rơi 2 đứa con trai nhỏ trong một khu rừng ở Bồ Đào Nha rồi vẫn thản nhiên tắm nắng chỉ vài giờ sau đó đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh 2 đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trong xe gây xót xa

Người mẹ Pháp, Marine R, 41 tuổi, và cha dượng Marc B, 55 tuổi, đều bị bắt giữ vào hôm thứ Năm, 21/5 vừa qua vì bị cáo buộc bỏ rơi hai cậu bé, 5 và 4 tuổi, cách nơi chúng sống hàng trăm kilomet. Hai anh em được tìm thấy đang lang thang trên một con đường nông thôn giữa hai thị trấn Alcacer do Sal và Comporta của Bồ Đào Nha vào tối thứ Ba, 19/5. Mẹ và cha dượng của các em đã bị bắt giữ tại thành phố Fatima, cách địa điểm Alcacer do Sal của Bồ Đào Nha khoảng 200km về phía bắc.

Hai anh em kể với một cặp vợ chồng địa phương - những người đã tìm thấy các em rằng mình bị mẹ và cha dượng bỏ rơi trong tình trạng bị bịt mắt, không có gì ngoài một bộ quần áo thay, một ít trái cây và hai chai nước. Marine, mẹ các em - một nhà tình dục học người Pháp, và bạn đời của cô ta, Ballabriga, đã bị cảnh sát truy tìm cách đó khoảng 200km tại một quán cà phê phía nam thủ đô Lisbon, nơi họ được tìm thấy đang thưởng thức đồ ăn nhẹ trên một hiên nhà đầy nắng.

Hình ảnh cặp đôi dừng lại đổ xăng trên đường đi bỏ rơi các con.

Cặp đôi này được tìm thấy sau khi một người phụ nữ nói chuyện với họ đã gọi điện báo cảnh sát vì nghi ngờ họ là cặp đôi mà cảnh sát đang tìm kiếm sau khi có tin hai cậu bé bị bỏ rơi. Theo chủ quán cà phê Jorge Lopes, người đã trả lời nhật báo Correio da Manha của Bồ Đào Nha, cặp đôi này 'chỉ nói tiếng Pháp' đã ở trên sân thượng của quán 'hơn 5 tiếng đồng hồ', ăn bánh và uống cà phê. Điều này xảy ra sau khi đoạn phim CCTV xuất hiện cho thấy cặp đôi này đang trên đường bỏ rơi những đứa con nhỏ của họ.

Đoạn video do truyền thông địa phương thu được cho thấy hai cậu bé hồn nhiên chơi đùa trong xe của bố mẹ tại một trạm xăng ở Miranda do Douro, gần biên giới với Tây Ban Nha, sau khi họ đến Bồ Đào Nha. Hai đứa trẻ không hề biết chúng sắp bị bỏ rơi nên vẫn vô cùng vui vẻ. Marc dường như đang lái chiếc xe màu xám khi anh ta tấp vào trạm xăng. Cả anh và Marine đều được nhìn thấy bước ra khỏi xe trước khi đi đến chỗ một nhân viên bán hàng.

Ở phía sau, một trong hai cậu bé được nhìn thấy đang leo trèo quanh các ghế trước, trong khi cậu bé còn lại dựa vào phía trước xe trong khoảng trống giữa các ghế. Đài truyền hình TVI của Bồ Đào Nha đưa tin rằng đoạn phim được quay lúc 6 giờ 16 phút chiều ngày 11 tháng 5 - cùng ngày gia đình này đến Bồ Đào Nha qua Bragança trên biên giới Tây Ban Nha. Họ vượt biên sau khi người phụ nữ Pháp mất tích cùng hai đứa trẻ khoảng hai tuần trước, trước khi bắt đầu chuyến đi đường bộ đến Bồ Đào Nha.

Các báo cáo trước đó cho biết đứa trẻ nhỏ hơn mới ba tuổi, chứ không phải bốn tuổi. Mẹ của Marine, bà ngoại của hai cậu bé, đã báo cảnh sát sau khi thấy 2 cháu mất tích, cho rằng chúng đã bị mẹ bắt cóc.

Hai đứa trẻ bị mẹ lừa tham gia một trò chơi trong rừng

Được biết, sau khi ly thân với cha ruột của hai cậu con trai, Marine đã giành được quyền nuôi dưỡng hai đứa con của mình. Tuy nhiên, thay vì chăm sóc tốt cho các con, Marine lại có hành động bỏ rơi chúng khiến cho ai nấy đều phẫn nộ.

Hôm thứ Ba, hai cậu bé được một cặp vợ chồng địa phương, Eugenia và Artur Quintas, tìm thấy. Anh Artur cho biết 2 đứa trẻ người đầy đất cát và bị bầm tím: "Hai đứa trẻ khóc lóc và rất sợ hãi. Chúng khóc và gọi bố." Anh Artur nói thêm rằng cả 2 cậu bé đều không có giấy tờ tùy thân. Gia đình Quintas đưa hai đứa trẻ về nhà và gọi cảnh sát, họ nhanh chóng đến và đưa chúng đến Bệnh viện Setúbal để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tại đó, chúng được xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh.

Hình ảnh 2 cậu bé đáng thương bị mẹ bỏ rơi.

Sau khi thẩm vấn, họ đã xác định được rằng các cậu bé thực ra đến từ Pháp. Các cậu bé nói với nhà chức trách rằng bố mẹ chúng bảo chúng sẽ chơi một trò chơi để "xua đuổi ma quỷ". Cặp vợ chồng đã bịt mắt chúng và đưa chúng đến một khu rừng, trước khi nói với chúng rằng chúng chỉ được bỏ bịt mắt ra khi tìm thấy một con dao mà cặp vợ chồng đã chôn dưới đất và dùng nó để cắt chúng.

Những đồ đạc được tìm thấy trong balo của 2 đứa trẻ.

Hai cậu bé đào bới trong đất vài phút trước khi cậu bé lớn hơn tháo khăn bịt mắt cho chúng. Chúng kinh ngạc nhận ra chỉ có chúng ở đó. Vẫn tin rằng mình đang chơi một trò chơi, hai cậu bé lang thang khắp nơi ở Bồ Đào Nha với nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C vào ban ngày trong thời gian này của năm.

Artur kể với truyền thông địa phương: "Cậu bé lớn hơn nói với tôi rằng cậu ấy và em trai đã bị lạc trong rừng và bố mẹ đã bỏ đi mà không đưa chúng theo." Anh nói thêm: "Tôi nhận ra ngay lập tức rằng chúng đã bị bỏ rơi qua những chiếc ba lô. Khi tôi nhìn thấy cách sắp xếp đồ đạc trong ba lô, tôi biết chúng đã bị bỏ rơi."

Hôm thứ Năm, cảnh sát Bồ Đào Nha thông báo rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông 55 tuổi và một người phụ nữ 41 tuổi "có liên quan đến vụ việc hai trẻ em được tìm thấy một mình gần một con đường công cộng ở thị trấn Alcácer do Sal". Họ bị bắt tại một quán cà phê ở Fatima vì nghi ngờ ngược đãi, gây nguy hiểm cho người khác và bỏ rơi trẻ em.

Marine đã được nhìn thấy đang bị còng tay trong một đồn cảnh sát trong thành phố hôm thứ Sáu, 22/5. Trong khi đó, 2 cậu bé đã được đưa vào trại nuôi dưỡng sau khi thông tin về các em được yêu cầu từ Đại sứ quán Pháp tại Bồ Đào Nha, nơi tiết lộ rằng các em không có người thân ruột thịt nào ở nước này. Chính quyền Pháp hiện đang chuẩn bị tiến hành thủ tục đưa các cậu bé trở về nước. Cảnh sát Pháp cũng cho biết người cha dượng được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra nhưng các chuyên gia lo ngại rằng những đứa trẻ có thể bị tổn thương tâm lý lâu dài do bị bỏ rơi.

Nhà tâm lý học Melanie Tavares phát biểu với kênh CNN Bồ Đào Nha: "Đó là cảm giác bị bỏ rơi, lạc lối, không được bảo vệ, không có những điều quen thuộc để cuối cùng xoa dịu nỗi sợ hãi. Đây là một tổn thương sẽ còn mãi, giống như khi chúng ta xăm hình. Vết thương này sẽ ám ảnh các em suốt đời.”

(Theo Daily Mail)