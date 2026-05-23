Sau hồ sơ UFO của Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Trump bất ngờ đăng ảnh “người ngoài hành tinh”: Thực hư ra sao?

Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đăng ảnh chụp cùng người ngoài hành tinh?

Đúng vậy! Theo chuyên trang xác thực thông tin Lead Stories (Mỹ), Tổng thống Trump đã chia sẻ bức ảnh ông đi bộ bên cạnh một người ngoài hành tinh trên tài khoản Truth Social của mình vào ngày 17.5. Một công cụ trực tuyến đã nhận định bức ảnh của ông Trump chụp với người ngoài hành tinh là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Một bài đăng bởi tài khoản @NewsWire_US trên nền tảng X vào ngày 18.5 cho biết: “Ông Donald Trump chia sẻ ảnh chụp với người ngoài hành tinh do AI tạo ra trên Truth Social.”

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @NewsWire_US trên X

Theo Lead Stories, Tổng thống Trump đã đăng hình ảnh này bởi tài khoản @realDonaldTrump trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 18.5 chỉ vài ngày sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ công bố các tài liệu về vật thể bay không xác định (UFO) vào ngày 8.5.

Trang web Trump's Truth - nơi lưu trữ các bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social - đã chụp lại bài đăng của ông với bức ảnh người ngoài hành tinh. Đây là hình ảnh bài đăng của ông Trump trên Truth Social tại thời điểm Lead Stories đưa tin:

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @realDonaldTrump trên Truth Social

Theo Lead Stories, ông Trump trước đây cũng từng chia sẻ những hình ảnh được tạo ra bằng AI trên Truth Social.