Hé lộ thông điệp từ 5 cú vỗ của ông Donald Trump khi bắt tay ông Tập Cận Bình

Ngôn ngữ cơ thể của các nhà lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Quảng trường Thiên An Môn, với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Trump sau đó bắt tay cùng Chủ tịch Trung Quốc trên thảm đỏ trước Đại lễ đường Nhân dân, khi hai lãnh đạo chuẩn bị bước vào hội đàm song phương.

Tổng thống Trump được cho là người chủ động bắt tay ông Tập Cận Bình tại lễ đón trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, ông Trump là người chủ động tiến tới bắt tay trước, dù ông Tập là chủ nhà. Bà nhận thấy lãnh đạo Mỹ đã "có nụ cười gượng gạo" trong quá trình này, có thể vì ông là bên nóng lòng tạo thiện chí trước khi cuộc họp bắt đầu, VnExpress đưa tin.

"Ông Trump là người khởi phát, chủ động chìa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên khi hai lãnh đạo còn cách nhau vài bước chân. Người chủ động bắt tay muốn thể hiện vị thế áp đảo trước đối tác, nên thông thường người chủ động là phía chủ nhà", James nói.

Hai lãnh đạo bắt tay khoảng 10 giây, với hai bàn tay siết chặt. Trong thời gian này, ông Trump đã dùng tay trái vỗ nhẹ 5 lần vào tay ông Tập. Theo James, những cử chỉ này dường như nhằm phát đi tín hiệu ông mong muốn củng cố quan hệ giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp ngày 14/5 ở Bắc Kinh

"Khi hai người bắt tay, ông Trump vỗ lên bàn tay ông Tập, lượt đầu là hai cái. Ở lượt thứ hai, ông lặp lại hành động này ba lần, trong đó lần đầu tiên kéo dài hơn những lần trước. Chuỗi hành động này thể hiện mong muốn tạo không khí gắn bó", James phân tích.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass cũng cho rằng những hành vi của ông Trump khi bắt tay ông Tập phản ánh thái độ "nghiêm túc đặc biệt". Bà phân tích rằng Tổng thống Trump có phần nghiêng người nhiều hơn về phía ông Tập, thể hiện mong muốn tạo ấn tượng thân thiện và sẵn sàng trao đổi cởi mở.

Glass nhận xét biểu cảm khuôn mặt của ông Trump cũng khác với hình ảnh quen thuộc. Đôi mắt ông nheo lại cùng đôi môi mím chặt, cho thấy trạng thái tập trung kiểm soát cảm xúc và thận trọng, điều ít khi xuất hiện ở ông Trump trong các sự kiện đối ngoại. Theo bà, việc ông Trump cười không thoải mái ở sự kiện công khai cho thấy ông nhìn nhận cuộc gặp này rất quan trọng.

Glass cũng phân tích cho rằng cái bắt tay mạnh mẽ giữa hai lãnh đạo, cùng việc ông Tập nhìn thẳng vào ông Trump, là tín hiệu tích cực, trong khi vẻ mặt nghiêm nghị của Tổng thống Mỹ cho thấy ông xem đây là một cuộc tiếp xúc mang sức nặng đặc biệt.

"Có khoảnh khắc hai người bắt tay khá mạnh. Ông Tập nhìn thẳng vào mắt của ông Trump. Đây là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, ông Tập toát ra phong thái thoải mái hơn, còn ông Trump thể hiện thái độ nghiêm túc và không cười nhiều", Glass nói.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cũng nhận thấy rằng Tổng thống Mỹ để lộ ánh mắt dò xét mạnh mẽ khi trò chuyện với ông Tập, thay vì phong thái thoải mái và thích đùa giỡn thường thấy. Khi hai lãnh đạo đến chào hỏi đoàn thiếu nhi cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, bầu không khí có phần cởi mở hơn rõ rệt. Ông Trump mỉm cười, vỗ tay đáp lại và có những cử chỉ thân thiện với ông Tập.

Ông Trump hết lời ca ngợi ông Tập

Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân trước khi bước vào cuộc họp kín với ông Tập, Tổng thống Trump đã dành nhiều lời khen cho nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đôi khi người ta không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói vì đó là sự thật", ông Trump nói.

Hai nguyên thủ tới dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho phái đoàn Mỹ

"Tôi rất vinh dự được ở đây cùng ông. Thật vinh dự khi được là bạn của ông", tổng thống Mỹ tiếp tục, đồng thời khẳng định quan hệ Mỹ - Trung "sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết".

Theo hãng tin CNN, tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ ngày 14/5, ông Trump đã nâng ly chúc mừng mối quan hệ thân thiết và mang tính lịch sử giữa hai nước. Trong bài phát biểu ngắn gọn tại sự kiện, ông Trump mô tả các cuộc thảo luận trong ngày “vô cùng tích cực, hiệu quả” và cảm ơn người đứng đầu Trung Quốc về “vinh dự lớn lao” khi được đón tiếp trang trọng.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu”. “Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai nước chúng ta đoàn kết và sát cánh bên nhau”, ông Trump bày tỏ.

Ông Trump cũng chính thức gửi lời mời vợ chồng ông Tập thăm Washington và Nhà Trắng vào ngày 24/9 tới.

