2 lao động Việt đột nhập trộm cắp suốt 2 năm trong “Ngôi nhà ma Setagaya”, nơi xảy ra thảm án 25 năm chưa có lời giải ám ảnh Nhật Bản

Theo cảnh sát Tokyo, hai nghi phạm bị bắt là Luong Van Hai (32 tuổi) và Nguyen Manh Hung (28 tuổi), đều làm công việc xây dựng. Cả hai bị bắt với cáo buộc xâm nhập trái phép và âm mưu trộm cắp.

Trong quá trình thẩm vấn, hai người thừa nhận hành vi, khai rằng thu nhập không ổn định nên nảy sinh ý định tìm tài sản có giá trị để lấy trộm. Tuy nhiên, họ nói không hề biết căn nhà mình đột nhập từng là hiện trường của một vụ thảm sát nổi tiếng.

Cảnh sát cho rằng hai người đã nhiều lần xâm nhập căn nhà trong khoảng từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025 với mục đích tìm đồ giá trị.

Nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: TBS News)

Căn nhà là hiện trường xảy ra vụ án mạng không lời giải suốt 25 năm qua

Vụ việc bị phát hiện vào ngày 13/12/2025 khi một điều tra viên nhận thấy cửa sổ gần lối vào căn nhà bị phá. Bên trong còn xuất hiện dấu chân lạ. Từ đây, cảnh sát tiến hành điều tra, rà soát camera an ninh và lần ra các nghi phạm.

Đáng chú ý, hành vi đột nhập căn nhà ở Setagaya chỉ bị lộ sau khi Luong Van Hai bị bắt hồi tháng 3/2026 vì cư trú quá hạn tại Nhật Bản.

Căn nhà mà hai người này đột nhập chính là nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng cuối năm 2000. Trong đêm 30/12 - rạng sáng 31/12/2000, ông Miyazawa Mikio, vợ cùng hai con nhỏ đã bị sát hại dã man ngay trong nhà riêng ở quận Setagaya.

Điều khiến vụ án trở thành nỗi ám ảnh của Nhật Bản là hung thủ gần như để lại vô số dấu vết tại hiện trường nhưng suốt 25 năm vẫn chưa bị bắt. Theo hồ sơ điều tra, kẻ gây án đã ở lại căn nhà nhiều giờ sau khi sát hại cả gia đình, ăn uống, sử dụng máy tính và để lại dấu máu, dấu vân tay cùng ADN.

Cho đến nay, đây vẫn là một trong những vụ án bí ẩn nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Nguồn: The Japan Times