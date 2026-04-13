Lấy trộm xe Mercedes gia đình đi thuê, cậu bé 12 tuổi gây tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hải Nam, Trung Quốc khiến 3 người tử vong một lần nữa là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần quản lý con cái sát sao hơn để không xảy ra hậu quả nặng nề.

Con trai lấy trộm xe của gia đình, gây tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra vào thứ Ba, 7/4 vừa qua tại thành phố Đan Châu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Một cậu bé 12 tuổi tại đây đã lấy trộm chiếc xe Mercedes của gia đình và đâm vào siêu thị, khiến ít nhất 3 người tử vong.

Cư dân mạng cho rằng cậu bé đã dùng quá liều thuốc ho không cần kê đơn nên mới sinh ra ảo giác, lái xe trong tình trạng bất ổn như vậy. Được biết, cậu bé đã đi được khoảng 3km, va chạm với một số ô tô và xe máy rồi lao vào những người đi bộ trên đường trước khi đâm vào một siêu thị.

Chiếc xe lao vào siêu thị, gây ra cảnh tượng tan hoang.

Theo HK01, cậu bé bị nghi ngờ đang trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất dextromethorphan với tác dụng ức chế thần kinh trong thuốc ho. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc xe Mercedes màu đen di chuyển trên đường với vận tốc rất nhanh rồi dần trở nên mất kiểm soát. Chiếc xe sau đó lao vào những người đi bộ, khiến ít nhất 3 nạn nhân tử vong, bao gồm 2 trẻ em và 1 người lớn tuổi.

Được biết, trước đó, cậu bé đã va chạm với nhiều ô tô, xe máy và người đi bộ. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội X, có thể thấy tại hiện trường là rất nhiều những tiếng khóc, tiếng la hét của rất đông những người chứng kiến vì quá sợ hãi và bàng hoàng. Một số người thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Một người đàn ông lớn tuổi được nhìn thấy nằm trên mặt đất giữa đống đổ nát và các bộ phận xe cộ vương vãi. Không rõ đây có phải là nạn nhân tử vong trong vụ việc hay không và hiện chưa có số liệu về những người bị thương.

Chiếc xe đã cán qua nhiều xe máy trước khi dừng lại ở bậc thềm lối vào siêu thị. Có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ dường như là máu rỉ ra từ gầm xe.

Sự lơ là của cha mẹ và hệ lụy phía sau

Theo HK01, đoạn video cho thấy sau khi gây tai nạn, cậu bé may mắn không bị thương nặng đã nhanh chóng bỏ lại xe, cố gắng bỏ chạy khi các nhân chứng hét lên: "Cậu ta đang bỏ chạy kìa". Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện cậu bé khoảng 12 tuổi. Được biết, chiếc xe mà cậu đã ăn trộm đã được gia đình cậu thuê để sử dụng.

Người bị nạn nằm trên đường sau vụ việc.

Cư dân mạng cho rằng cậu bé đã dùng thuốc giảm ho quá liều, trong đó có chứa thành phần dextromethorphan. Theo Trung tâm Cai nghiện Hoa Kỳ, khi sử dụng dextromethorphan quá liều có thể dẫn đến suy giảm chức năng vận động, các cơn rối loạn phân ly, hành vi hung hăng và ảo giác thính giác và thị giác hoặc co giật cực kỳ nguy hiểm.

Sự việc đang gây chấn động dư luận Trung Quốc và tạo nên những làn sóng phẫn nộ. Nhiều người cho biết họ đã lắc đầu ngán ngẩm với bố mẹ của cậu bé đã ở đâu khi vừa không kiểm soát được việc con dùng thuốc với thành phần có thể gây nguy hiểm, cũng không quản lý được chiếc xe ô tô - vừa là phương tiện di chuyển với tính sát thương rất cao. Đáng nói hơn, đây còn là chiếc xe họ thuê để sử dụng chứ không phải phương tiện họ sở hữu.

Hiện chưa rõ gia đình cậu bé sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào khi để xảy ra sơ sót như vậy. Trong khi đó tại Việt Nam, nếu để trẻ vị thành niên lái ô tô (dưới 18 tuổi), người giao xe và người lái sẽ chịu trách nhiệm nghiêm trọng:

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (người từ 16-18 tuổi) hoặc cảnh cáo (14-16 tuổi).

- Phụ huynh/chủ xe giao xe có thể bị phạt tiền từ 4 - 12 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng.