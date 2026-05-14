Một trong những địa điểm được chú ý nhất là khách sạn Four Seasons Bắc Kinh, nơi ông Trump được cho là sẽ ở trong thời gian công du. Từ đầu tuần, khách sạn này đã lắp thêm máy quét an ninh, dựng các tấm chắn riêng tư quanh khu vực ra vào và tăng cường lực lượng bảo vệ. Nhiều xe cảnh sát cùng chó nghiệp vụ xuất hiện liên tục quanh khu vực. Trong khi đó, khách sạn Kempinski Yansha Centre được cho là dành cho các thành viên khác trong đoàn Mỹ. Hai khách sạn nằm khá gần nhau ở khu Liangmaqiao, nơi tập trung nhiều đại sứ quán, doanh nhân quốc tế và khách sạn ngoại giao cao cấp của Bắc Kinh. Hệ thống đặt phòng tại hai khách sạn đã ngừng nhận khách đặt từ ngày 12 đến 15/5.

Trung Quốc siết chặt an ninh.

Đám đông hiếu kỳ túc trực bên ngoài khách sạn.

Hai quan chức Mỹ tiết lộ với truyền thông rằng đội tiền trạm của Washington đã có mặt từ đầu tuần để phối hợp công tác an ninh và hậu cần. Four Seasons cũng nằm cách Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chỉ khoảng 700 mét, giúp việc di chuyển và bảo vệ thuận tiện hơn.

Không khí chuẩn bị ở Bắc Kinh được mô tả là cực kỳ nghiêm ngặt nhưng kín đáo. Những tấm chắn riêng tư được dựng lên nhằm hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, trong khi các tuyến đường quanh khu vực khách sạn được kiểm soát chặt hơn thường lệ. Theo các hình ảnh do Reuters ghi nhận, cảnh sát bán quân sự, chó nghiệp vụ cùng nhiều nhân viên an ninh túc trực liên tục quanh khu vực trung tâm thủ đô 24/7. Một số lối vào khách sạn được bổ sung máy quét an ninh và kiểm tra nghiêm ngặt hơn thường ngày. Có thời điểm người dân phải đi vòng vì nhiều lối tiếp cận khách sạn bị kiểm soát chặt.

Hình ảnh đoàn xe "The Beast" tại quảng trường Thiên An Môn.

Hình ảnh đoàn xe “The Beast”, xe limousine chống đạn của tổng thống Mỹ, tiến vào Four Seasons tối 13/5 cũng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Người dân đứng kín bên ngoài chỉ để quay video đoàn xe chạy qua.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017 và được xem là cuộc gặp thượng đỉnh có ý nghĩa lớn trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng. Các chủ đề dự kiến được thảo luận bao gồm thương mại, công nghệ AI, đất hiếm và các vấn đề địa chính trị đang diễn ra căng thẳng.