Gương vỡ lại lành: Ông Trump rủ Elon Musk cùng đi Trung Quốc, Jensen Huang không có tên

Việc ông Elon Musk có mặt trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump công du Trung Quốc được chú ý hơn bởi trong quá khứ, ông Trump và Elon Musk từng có những cuộc khẩu chiến trên Internet. Dù sau đó mối quan hệ đã dịu xuống nhưng đây vẫn là 2 cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Cũng theo vị quan chức yêu cầu giấu tên vì danh sách chưa được công bố chính thức này, những người dự kiến sẽ tham gia phái đoàn của ông Trump trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn có: Stephen Schwarzman của Blackstone, Brian Sikes của Cargill, Jane Fraser của Citigroup, Jim Anderson của Coherent, H. Lawrence Culp Jr. của GE Aerospace, David Solomon của Goldman Sachs, Jacob Thaysen của Illumina, Michael Miebach của Mastercard, Giám đốc cấp cao của Meta Platforms Dina Powell McCormick, Sanjay Mehrotra của Micron Technology, Cristiano Amon của Qualcomm và Ryan McInerney của Visa.

Người phát ngôn của Cisco cho biết CEO Chuck Robbins đã được Nhà Trắng mời tham gia chuyến đi nhưng không thể tham dự do vướng lịch trình công bố báo cáo tài chính của công ty.

Các vị lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi mà theo như ông từng chia sẻ, là nhằm mục tiêu đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và hợp đồng mua bán với Bắc Kinh.

Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bao trùm các vấn đề về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, đảo Đài Loan và cuộc chiến ở Iran, trong bối cảnh cả hai bên bước vào bàn đàm phán sau nhiều tuần căng thẳng leo thang.

Sự vắng mặt đáng chú ý trong danh sách người tham dự là CEO Nvidia Jensen Huang. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Jim Cramer của đài CNBC vào tuần trước, ông cho biết: "Chúng ta nên để Tổng thống tự công bố những gì ông ấy quyết định... Nếu được mời, đó sẽ là một đặc quyền, một vinh dự lớn lao khi được đại diện cho nước Mỹ."

General Motors, Disney và Alphabet cũng là những công ty có lợi ích tại Trung Quốc nhưng không được Nhà Trắng đưa vào danh sách có lãnh đạo dự kiến tham dự.

Vào thứ Sáu, bà Jane Fraser của Citigroup đã chia sẻ với nhà báo Leslie Picker của đài CNBC rằng: "Tôi nghĩ việc chứng kiến sự tương tác giữa hai siêu cường kinh tế là rất quan trọng." Bà nhấn mạnh thêm, "Tất cả chúng ta đều cần sự tương tác đó diễn ra."

