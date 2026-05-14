Máy bay rơi xuống biển Caribe, toàn bộ người trong khoang sống sót kỳ diệu

Vụ việc xảy ra hôm 13/5 tại vùng biển cách thành phố Melbourne, bang Florida khoảng 129 km về phía đông và cách Miami khoảng 281 km về phía bắc.

Theo lực lượng quân đội và Tuần duyên Mỹ, khoảng 11h trưa 13/5 (giờ địa phương), trung tâm trực ban nhận được tín hiệu khẩn cấp từ thiết bị định vị ELT (Emergency Locator Transmitter) của một máy bay cánh quạt hai động cơ. Ngay sau đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn cấp.

Thời điểm tín hiệu được phát hiện, một trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II thuộc Phi đoàn Giải cứu 920 của quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên không nên lập tức được điều hướng tới hiện trường hỗ trợ cứu hộ.

Ngoài ra, một máy bay C-27 Spartan của Tuần duyên Mỹ và một máy bay HC-130J Combat King II xuất phát từ căn cứ không quân Patrick Space Force Base cũng tham gia chiến dịch.

Thiếu tá Elizabeth Piowaty, chỉ huy chiếc HC-130J Combat King II, cho biết thiết bị ELT sẽ tự động phát tín hiệu khi máy bay gặp va chạm mạnh hoặc sự cố nghiêm trọng. “Khi máy bay va chạm với mặt đất hoặc mặt nước ở mức độ nhất định, cảm biến sẽ được kích hoạt và gửi cảnh báo”, Thiếu tá Elizabeth Piowaty nói trong cuộc họp báo ngày 14/5.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 11 công dân Bahamas đang lênh đênh trên một chiếc bè cứu sinh giữa đại dương.

Đại úy Rory Whipple cho biết những người sống sót đã ở trên bè khoảng 5 tiếng đồng hồ trước khi được tìm thấy. “Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy họ đang trong trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần”, ông nói.

Theo lực lượng cứu hộ, mất nước là nguy cơ lớn nhất với các nạn nhân sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Bên cạnh đó, họ cũng có thể bị thương do cú va chạm khi máy bay rơi xuống nước.

Đại úy Whipple cho biết các nạn nhân hoàn toàn không có phương tiện liên lạc và thậm chí không biết lực lượng cứu hộ đang đến gần cho tới khi trực thăng xuất hiện ngay phía trên đầu.

Chiến dịch cứu hộ hiểm nguy

Chiến dịch cứu hộ diễn ra trong điều kiện thời tiết nguy hiểm khi một cơn giông đang nhanh chóng tiến tới khu vực hiện trường.

Thiếu tá Piowaty cho biết nếu chậm thêm ít phút, thời tiết xấu có thể khiến việc cứu nạn trở nên vô cùng khó khăn.

“Khi chúng tôi bay qua phía trên, một cơn dông đang kéo tới nên họ phải dùng tấm bạt che mưa để tránh bị phơi nhiễm thời tiết”, thiếu tá kể lại.

Người chỉ huy quân đội Mỹ cũng thừa nhận việc sống sót sau một vụ máy bay rơi xuống biển là điều cực kỳ hiếm gặp.

“Tôi chưa từng biết trường hợp nào sống sót sau khi máy bay lao xuống đại dương. Phi công lúc đó chắc chắn phải tính toán rất kỹ về sóng biển, độ cao của con sóng cũng như tốc độ hạ cánh an toàn nhất. Việc toàn bộ hành khách đều sống sót thực sự là điều kỳ diệu”, Piowaty nói.

Toàn bộ 11 người sau đó được kéo lên trực thăng cứu hộ và đưa tới sân bay quốc tế Melbourne Orlando trong tình trạng ổn định.

Giới chức cho biết chiếc máy bay khởi hành từ Marsh Harbour (Bahamas) và đang trên đường tới Freeport thì gặp sự cố động cơ trước khi rơi xuống biển. Nhà chức trách Bahamas hiện đang điều tra nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn.

Nguồn: CBS News