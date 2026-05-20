Ngày 17/5, ông Trump dành nhiều giờ liên tục đăng tải và chia sẻ hàng loạt hình ảnh được tạo bằng AI trên nền tảng Truth Social. Phần lớn các bức ảnh mang màu sắc khoa học viễn tưởng, xoay quanh xung đột quân sự, chiến tranh ngoài không gian và các sinh vật ngoài hành tinh.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất cho thấy vị tổng thống 79 tuổi đang bước đi cạnh một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh bị còng chân, được các mật vụ Mỹ cùng một binh sĩ hộ tống qua khu vực giống căn cứ quân sự giữa sa mạc. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện nhiều lỗi đặc trưng của ảnh AI, như việc sinh vật này chỉ bị còng một tay trong khi hai chân bị xích. Phía xa còn xuất hiện núi non và hàng loạt xe quân sự, tạo nên khung cảnh đậm chất phim viễn tưởng quân sự.

Hình ảnh bắt giữ người ngoài hành tinh tạo bằng AI được Tổng thống Trump đăng tải - Ảnh: TRUTH SOCIAL

Một bức ảnh AI khác mô tả ông Trump lơ lửng ngoài không gian bên dưới dòng chữ “Space Force”, xung quanh là vệ tinh và các vụ nổ giống như đang chỉ huy tấn công tên lửa xuống Trái Đất.

Đây không phải lần đầu ông Trump đăng tải các hình ảnh AI gây tranh cãi. Trước đó, nhiều bài đăng của ông từng lan truyền mạnh trên mạng vì sử dụng hình ảnh chỉnh sửa liên quan đến Giáo hoàng, Chúa Jesus hay các nhân vật khoa học viễn tưởng kiểu Mandalorian.

Thời điểm xuất hiện loạt ảnh người ngoài hành tinh càng khiến dư luận chú ý khi nó diễn ra ngay sau khi chính quyền Trump công bố nhiều tài liệu mật liên quan đến UFO, UAP và sự sống ngoài Trái Đất. Hồi tháng 2, ông Trump từng chỉ đạo các cơ quan liên bang rà soát và giải mật hồ sơ liên quan đến UFO và hiện tượng bay không xác định vì “mối quan tâm rất lớn của công chúng”.

Đến ngày 8/5, Lầu Năm Góc đã công bố đợt đầu tiên gồm video, báo cáo và tài liệu giải mật liên quan đến các cuộc điều tra về hiện tượng UAP.

Nguồn: The Economic Times