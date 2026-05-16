Cậu bé 6 tuổi X Æ A-Xii Musk tiếp tục “chiếm spotlight” bên ông Trump, loạt hành động tại Nhà Trắng khiến mạng xã hội bùng nổ

Sự chú ý dành cho cậu bé 6 tuổi tăng mạnh sau khi Elon Musk đưa con trai X Æ A-Xii tháp tùng trong chuyến công du tới Bắc Kinh ngày 14/5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo công nghệ Mỹ như Tim Cook và Jensen Huang, với các nội dung thảo luận xoay quanh kinh tế, AI và hợp tác thương mại.

X Æ A-Xii được bố đưa đi công tác cùng

Trong hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải, X Æ A-Xii mặc vest xanh mang phong cách Trung Hoa, liên tục chạy theo cha trước khi cùng tiến vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hình ảnh này khiến nhiều người chú ý và kéo theo loạt khoảnh khắc cũ giữa cậu bé với ông Trump từ 16/5/2025 được chia sẻ trở lại.

Trong đoạn video đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, X Æ A-Xii mặc áo khoác đen cài huy hiệu quốc kỳ Mỹ, tay cầm một túi kẹo nhỏ. Khi ông Trump quay sang vẫy tay chào báo giới, X Æ A-Xii cũng lập tức nhìn về phía các phóng viên rồi cười tươi, nhảy lên và giơ hai tay đầy hào hứng. Trong một khoảnh khắc khác, ông Trump còn tạo ký hiệu chữ “X” bằng tay rồi chỉ về phía cậu bé như một cách đùa vui.

Cậu bé 6 tuổi X Æ A-Xii Musk tiếp tục chiếm spotlight bên ông Trump

Một số hình ảnh cũng ghi lại cảnh X Æ A-Xii khi bước ra khỏi Nhà Trắng cùng Tổng thống Donald Trump. Cậu bé liên tục nhảy chân sáo đầy phấn khích trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng khi di chuyển về phía trực thăng Marine One. Tổng thống Donald Trump sau đó cũng nhẹ nhàng đỡ X Æ A-Xii bước lên cầu thang trực thăng.

(Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)

Theo sau hai người là tỷ phú Elon Musk cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Sau đó, trực thăng Marine One cất cánh tới căn cứ Joint Base Andrews.

Kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, X Æ A-Xii thường xuyên xuất hiện cùng cha trong nhiều sự kiện. Hiện Elon Musk đang được giao phụ trách Department of Government Efficiency (DOGE), cơ quan có nhiệm vụ cắt giảm lãng phí, gian lận và tham nhũng trong bộ máy liên bang Mỹ.

Trước đó, cậu bé cũng từng gây chú ý khi xuất hiện tại Phòng Bầu dục trong lúc Elon Musk phát biểu với truyền thông về hoạt động của DOGE. Khi ấy, X Æ A-Xii liên tục có những biểu cảm tinh nghịch, bắt chước cha và vô tư đùa nghịch trước ống kính.

Nguồn: Fox News