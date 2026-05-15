Elon Musk bỗng thành "meme toàn cầu" vì loạt khoảnh khắc vừa hài vừa dễ thương khi tham dự thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm chú ý và là nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại buổi quốc yến ở Bắc Kinh, CEO của Tesla liên tục thu hút ánh nhìn bằng những biểu cảm gương mặt phóng đại, những cái trợn mắt hóm hỉnh và những phản ứng đầy tinh nghịch khi chụp ảnh selfie cùng các nhà lãnh đạo công nghệ khác.

Những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông giàu nhất thế giới làm mặt xấu khi tạo dáng cùng Tim Cook (Apple) và Lôi Quân (Xiaomi) đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên Weibo và X. Nhiều người dùng mạng cho rằng Musk đang cố tình "troll" các đồng nghiệp của mình một cách hài hước.

Tỷ phú Mỹ phồng má, nháy mắt khi chụp selfie với Lôi Quân

Elon Musk tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Không dừng lại ở đó, Elon Musk còn khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phấn khích khi bị bắt gặp đang xoay người 360 độ để chụp ảnh lưu niệm ngay giữa dàn lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân.

Elon Musk hoàn toàn "nhập vai" du khách khi những nhân vật xung quanh đang đứng đợi

Trong khi các giám đốc điều hành khác giữ vẻ nghiêm trang, Musk lại say sưa với chiếc điện thoại để bắt trọn khung cảnh xung quanh. Một người dùng mạng xã hội nhận xét rằng "đây là cách đậm chất Elon Musk nhất để tham quan một địa danh biểu tượng của Trung Quốc". Một người khác hóm hỉnh lưu ý rằng tỷ phú dường như chẳng có chút lo lắng nào khi mải mê xoay điện thoại ngay trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc sắp bước tới bắt tay.

Elon Musk là một trong hơn một chục nhà tài phiệt Mỹ, bao gồm cả Jensen Huang của Nvidia hay Larry Fink của BlackRock, tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường. Trong khi các nhà lãnh đạo quốc gia đang nỗ lực thảo luận về những vấn đề gai góc như thương mại, công nghệ thì những khoảnh khắc đời thường và sự hài hước của Musk đã mang lại một góc nhìn nhẹ nhàng hơn cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Nguồn: Daily Mail