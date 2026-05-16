Vì sao con trai Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Khi sinh ra đã là con trai của tỷ phú Elon Musk, cậu bé X Æ A-Xii Musk nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ bởi khối tài sản kế thừa khổng lồ, cậu bé còn gây xôn xao vì cái tên "có một không hai" mà bạn không thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách đặt tên em bé nào trên thế giới.

Những ngày gần đây, cậu bé lại một lần nữa làm bùng nổ truyền thông toàn cầu. Hình ảnh nhóc tỳ 6 tuổi cực đáng yêu, tay nắm chặt tay bố khi tiến vào Đại lễ đường Nhân dân trong chuyến công tác tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh đang được chia sẻ rầm rộ và viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của "người thừa kế" nhỏ tuổi này khiến công chúng càng thêm tò mò về nguồn gốc cái tên kỳ lạ của cậu.

Bé X 6 tuổi đang là tâm điểm truyền thông vì quá đáng yêu

Ý nghĩa phức tạp đằng sau những ký tự toán học và mật mã

Vào tháng 5/2020, sau 9 tháng lên kế hoạch cho một cái tên độc đáo cho con trai đầu lòng, Elon Musk và Grimes đã chính thức giới thiệu cậu bé với thế giới. Vì cái tên quá phức tạp, truyền thông và công chúng thường gọi cậu bé một cách ngắn gọn là "bé X".

Thời điểm đó, hầu hết mọi người đều hoang mang không biết cách phát âm, chứ chưa nói đến việc hiểu ý nghĩa của dãy ký tự này. Để giải đáp thắc mắc, nữ nhạc sĩ Grimes đã lên tiếng giải thích chi tiết trên mạng xã hội về ý nghĩa thiêng liêng mà cặp đôi gửi gắm. Trong đó, chữ "X" đại diện cho biến số chưa biết trong toán học. Ký tự tiếp theo "Æ" là cách đánh vần kiểu yêu tinh của cô dành cho từ AI (trí tuệ nhân tạo) và cũng mang ý nghĩa là tình yêu.

Phần đuôi "A-12" chính là đóng góp của vị tỷ phú gốc Nam Phi. Đây là tên viết tắt của Archangel 12, thế hệ tiền thân của mẫu máy bay trinh sát Lockheed SR-71 – chiếc máy bay yêu thích của cả Elon Musk và Grimes. Cặp đôi cực kỳ tâm đắc với biểu tượng này bởi chiếc máy bay không trang bị vũ khí, không có hệ thống phòng thủ mà chỉ sở hữu tốc độ thuần túy, rất đáng gờm trong chiến đấu nhưng lại không hề bạo lực. Ngoài ra, "A" còn mang ý nghĩa là Archangel (Thiên thần hộ mệnh), tên bài hát yêu thích của Grimes.

Đích thân Elon Musk sau đó cũng xác nhận trong một buổi trò chuyện truyền hình rằng chính Grimes là người đã lên ý tưởng phần lớn cho cái tên này vì cô rất giỏi đặt tên, còn ông chỉ đề xuất phần đuôi liên quan đến đam mê hàng không của mình.

Dù có khoảng 14 người con, bé X là người duy nhất thường xuyên xuất hiện công khai cùng Elon Musk

Cải tên bắt buộc sau một tháng chào đời

Dù dành rất nhiều tâm huyết để sáng tạo và giải thích ý nghĩa, cặp đôi quyền lực đã vấp phải một rào cản pháp lý lớn ngay khi cậu bé chưa đầy một tháng tuổi. Cơ quan chức năng tại bang California (Mỹ) từ chối chấp nhận cái tên X Æ A-12 vì nó vi phạm hiến pháp của tiểu bang. Quy định tại đây nghiêm cấm việc sử dụng các chữ số và ký tự đặc biệt trên giấy tờ hành chính, giấy khai sinh bắt buộc phải được điền hoàn toàn bằng 26 chữ cách trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Nếu không sửa đổi, cậu bé sẽ không được công nhận tên chính thức, không có giấy khai sinh và kéo theo việc không thể đăng ký số an sinh xã hội. Để giải quyết rắc rối này một cách khéo léo mà vẫn giữ được sự độc lạ, Elon Musk và Grimes đã nghĩ ra một mẹo nhỏ. Họ quyết định chuyển đổi chữ số 12 thông thường sang chữ số La Mã là XII. Do luật pháp California vẫn chấp nhận dấu gạch ngang, cái tên chính thức trên giấy tờ của cậu bé đã được đổi thành X Æ A-Xii. Mẹ của cậu bé sau đó còn hào hứng chia sẻ rằng các chữ số La Mã trông thậm chí còn đẹp và nghệ thuật hơn hẳn phiên bản cũ.

X mang cái tên đặc biệt nhất trong các anh chị em của mình

Bé X hiện là người con duy nhất của Elon Musk với tình cũ Grimes thường xuyên xuất hiện công khai trước truyền thông và tháp tùng người bố tỷ phú đến các sự kiện quốc tế lớn. Sau bé X, cặp đôi còn chào đón thêm hai người con nữa là bé gái Exa Dark Sideræl và bé trai Techno Mechanicus dù hiện tại đã chia tay.