Phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất Đông Nam Á tại Thái Lan

Loài khủng long lớn nhất từng được biết đến tại Đông Nam Á được phát hiện sau khi các nhà khoa học khai quật nhiều phần hóa thạch của một loài khủng long ăn thực vật khổng lồ tại Thái Lan, sống cách đây khoảng 113 triệu năm.

Loài khủng long mới được đặt tên là Nagatitan chaiyaphumensis, thuộc nhóm khủng long chân thằn lằn cổ dài (sauropod) - nhóm động vật nổi tiếng với chiếc cổ dài, đuôi dài, đầu nhỏ và bốn chân to khỏe dạng cột trụ. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 15/5 trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Các hóa thạch đầu tiên được một người dân phát hiện tại tỉnh Chaiyaphum, vùng Đông Bắc Thái Lan. Trong nhiều năm sau đó, các nhà cổ sinh vật học đã tiến hành khai quật và thu được nhiều phần xương quan trọng, gồm xương sống, xương sườn, xương chậu và xương chân. Đáng chú ý, xương cánh tay trước dài tới 1,78m.

Dựa trên kích thước xương cánh tay và xương đùi, nhóm nghiên cứu ước tính Nagatitan có chiều dài khoảng 27m, với trọng lượng từ 25-28 tấn, trở thành loài khủng long lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á.

Theo các nhà khoa học, dù chưa tìm thấy hộp sọ và răng, đặc điểm của nhóm sauropod cho thấy Nagatitan nhiều khả năng là loài ăn thực vật với khẩu phần chủ yếu gồm cây lá kim và dương xỉ hạt - những loại thực vật không cần nhai nhiều.

Nghiên cứu cho biết khu vực nay là Thái Lan khi đó có khí hậu cận nhiệt đới, gồm các cánh rừng xen lẫn thảo nguyên cây bụi. Nagatitan sống cùng nhiều loài khủng long khác, các loài bò sát bay pterosaur, trong khi sông ngòi là môi trường của cá, cá mập nước ngọt và cá sấu cổ đại.

Dù hệ sinh thái thời đó tồn tại loài săn mồi lớn thuộc họ hàng với khủng long ăn thịt Carcharodontosaurus ở châu Phi, dài khoảng 8m và nặng 3,5 tấn, các nhà khoa học cho rằng những cá thể Nagatitan trưởng thành hầu như không có nhiều kẻ thù tự nhiên do kích thước quá lớn. Tên gọi Nagatitan được lấy cảm hứng từ "Naga" - sinh vật linh thiêng hình rắn xuất hiện phổ biến trong tín ngưỡng và kiến trúc đền chùa ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan.

Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ sự đa dạng của các loài sauropod tại Đông Nam Á - khu vực hiện còn rất ít dữ liệu hóa thạch về nhóm khủng long khổng lồ này. Nagatitan cũng được xem là một trong những loài sauropod xuất hiện muộn nhất tại khu vực trước khi Đông Nam Á dần bị biển nông bao phủ vào cuối kỷ Phấn trắng.

Các nhà khoa học cho rằng thời kỳ Nagatitan sinh sống trùng với giai đoạn nhiệt độ Trái Đất tăng cao do nồng độ khí CO₂ trong khí quyển gia tăng. Điều này có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của những loài khủng long ăn thực vật khổng lồ trong giai đoạn đó.



