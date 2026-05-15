Ăn buffet đến mức nôn tại chỗ, thực khách sẽ bị tính thêm "phí nôn mửa" - nhà hàng Tây Ban Nha gây tranh cãi toàn mạng

Sushi Toro, nhà hàng buffet tại Gelves thuộc vùng Sevilla, Tây Ban Nha, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi công bố một chính sách chưa từng có tiền lệ: thu thêm phí với thực khách nôn mửa tại chỗ do ăn quá nhiều.

Theo nhà hàng, trong những tháng gần đây, số lượng sự cố nôn mửa liên quan đến việc ăn quá độ tại đây ngày càng tăng. Điều này không chỉ gây khó chịu cho các thực khách xung quanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ, công tác quản lý và tiêu chuẩn vệ sinh của cả nhà hàng.

Để ngăn chặn tình trạng này, Sushi Toro quyết định dán biển thông báo ngay tại cơ sở với nội dung: "Nếu khách hàng nôn mửa do ăn quá nhiều, nhà hàng có quyền tính thêm phí để bù đắp thiệt hại."

Ban quản lý nhà hàng cũng lên tiếng giải thích: "Chúng tôi làm việc chăm chỉ để phục vụ đúng giờ và duy trì vệ sinh tốt, vì vậy chúng tôi yêu cầu sự hợp tác vì điều này cũng đang ảnh hưởng đến các thực khách khác."

Sushi Toro chưa công bố mức "phí nôn mửa" cụ thể là bao nhiêu. Hiện tại, giá buffet tại nhà hàng dao động từ 16,90 euro (khoảng hơn 500.000 đồng) đến 23,90 euro (khoảng hơn 700.000 đồng) tùy theo ngày trong tuần và khung giờ dùng bữa.

Chính sách này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh luận. Một bên cho rằng nhà hàng hoàn toàn có lý - việc dọn dẹp sau các sự cố như vậy tốn kém nhân lực, thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của những thực khách khác. Bên còn lại đặt câu hỏi về tính khả thi: nhà hàng sẽ xác định như thế nào rằng nguyên nhân nôn mửa là do ăn quá nhiều chứ không phải do ngộ độc thực phẩm hay lý do sức khỏe khác?

Dù đồng tình hay phản đối, có một điều chắc chắn: lần sau trước khi "tấn công" bàn buffet sushi, thực khách tại Sushi Toro sẽ phải nghĩ thêm một lần.