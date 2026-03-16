Hai mẹ con đánh nhân viên vì bị ngăn gói đồ buffet mang về

Ăn buffet tại khách sạn không được gói mang về vốn là quy tắc cơ bản. Tuy nhiên, một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên Weibo ghi lại cảnh hai mẹ con tại Giang Tô, Trung Quốc, đã tìm cách gói đồ ăn khi đang dùng bữa tại một khách sạn 5 sao. Khi bị ngăn cản, người con trai đã "nổi trận lôi đình", lao vào đánh tới tấp nữ nhân viên và gào thét.

Người đàn ông này sau đó còn ép phía khách sạn phải xin lỗi mình. Sự việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích gay gắt hành động vô lý này: "Đàn ông sức dài vai rộng mà lại ra tay với phụ nữ là không thể chấp nhận được", "Đến gia giáo tối thiểu và quy tắc xã hội cũng không hiểu, đúng là kiểu người ỷ ngang ngược đi khắp thế gian", "Thật xấu hổ thay", đồng thời yêu cầu phải có hình phạt nghiêm khắc.

Cứ tưởng "ai hung hăng người đó đúng"? Tài khoản Weibo có tên "Chiếc tẩu thuốc màu xanh" đã đăng tải đoạn phim cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 sáng hôm 16/3. Một người đàn ông cùng người mẹ hơn 80 tuổi đi ăn buffet sáng tại khách sạn. Sau đó, người này lấy túi nilon và hộp đựng tự chuẩn bị từ trước để trút thức ăn vào nhằm mang về nhà.

Do quy định của nhà hàng là "không cung cấp dịch vụ gói đồ ăn mang về đối với bữa sáng" và đã có biển báo dán ngay cửa, nữ nhân viên đã tiến lại gần và nhắc nhở nhẹ nhàng với người mẹ: "Thưa bác, ở đây chúng cháu không cho phép gói mang về ạ". Chẳng ngờ, người con trai hùng hổ chạy tới quát tháo: "Tôi lần đầu thấy chỗ không cho mang về đấy! Mang một ít về ăn dần thì sao! Các người không biết phục vụ à?", rồi trừng mắt đe dọa đòi khiếu nại, sau đó thậm chí còn ra tay đánh nữ nhân viên.

Trong đoạn video kéo dài khoảng 3 phút, có thể thấy người đàn ông liên tục mắng chửi một nữ nhân viên. Khi cao hứng, ông ta còn nhiều lần đẩy mạnh và hành hung đối phương. Nữ nhân viên hỏi lại: "Tại sao ông lại đánh tôi? Ở đây có camera giám sát đấy!", trong khi đó có 3 nhân viên nữ khác cũng xông vào để ngăn cản người đàn ông này. Tuy nhiên, ông ta vẫn không nguôi giận, tiếp tục gào vào mặt nhân viên, nhấn mạnh rằng mình đã trả tiền ăn nên yêu cầu nhân viên phải xin lỗi mẹ mình.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn kết của video cho thấy người đàn ông và người mẹ đành phải để lại toàn bộ số thức ăn đã đóng gói trên bàn, sau đó rời khỏi nhà hàng dưới sự áp tải của nhân viên. Dù vậy, người đàn ông vẫn vừa đi vừa lầm bầm đầy vẻ ấm ức: "Tôi đã trả tiền rồi mà!".

Sau khi xem đoạn phim, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích sự quá quắt của người đàn ông: "Loại người này thiếu văn hóa quá, nhân viên khách sạn không hề sai", "Thượng đế cũng không nên hành xử vô liêm sỉ như vậy!". Một số ý kiến khác cho rằng cần báo cảnh sát xử lý nghiêm: "Đã động tay động chân thì cứ báo cảnh sát là xong, việc gì phải nói lý với loại người này", "Hành hung người khác là vi phạm pháp luật, nên kiện ông ta".

Nguồn: HK01