Người phụ nữ dùng tay không bắt sống 5 con rắn ẩn nấp trong phòng tắm

Theo tờ Thairath, vào ngày 17/5, Ratha Tapienthong, một nhân viên cứu hộ thuộc Hiệp hội Cứu hộ tỉnh Ang Thong, Thái Lan, đã được một gia đình gọi đến sau khi họ phát hiện đuôi của những con rắn thò ra qua một lỗ trên tấm trần bị vỡ.

Sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người dân, cô đã đến giúp đỡ. Ratha đã sử dụng búa cạy trần nhà tắm và nhìn thấy một nhóm ba con rắn xanh đang quấn vào nhau, dường như đang giao phối. Sau đó, cô đã bắt được 3 con rắn bằng tay không.

Nữ nhân viên cứu hộ dùng tay không bắt rắn.

Đoạn clip cho thấy Ratha dùng tay không cẩn thận kéo những con rắn màu xanh lá cây ra khỏi khe hở hẹp. Kiểm tra kỹ hơn khu vực đó, Ratha phát hiện thêm 2 con rắn xanh nữa. Cô đã bắt được tổng cộng 5 con rắn.

Người xử lý động vật hoang dã và đồng nghiệp của cô đã đặt tất cả vào một bao tải trước khi mang chúng đi thả về tự nhiên, điều này khiến chủ nhà thở phào nhẹ nhõm.

5 con rắn bị bắt và cho vào bao tải.

Nữ nhân viên tin rằng do thời tiết nóng ẩm, những con rắn đã tìm nơi trú ẩn mát mẻ dưới trần nhà để giao phối và sinh sản. May mắn thay, chủ nhà đã tìm thấy chúng và gọi người đến bắt.

Cô nói: "Chúng tìm kiếm sự ấm áp và nơi trú ẩn để làm tổ trên trần nhà".

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.