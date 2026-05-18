Nam sinh 14 tuổi bị rắn cực độc cắn suýt chết vẫn bình thản đi học

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, nam sinh Tiểu Trần 14 tuổi tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nhặt đồ trong bụi cỏ ở trường học thì không may bị rắn cắn vào tay. Tiểu Trần cho biết lúc đó cậu không biết mình bị con gì cắn nên đã không mảy may để ý.

Đến trưa cùng ngày, các triệu chứng của Tiểu Trần không ngừng trầm trọng hơn, xuất hiện tình trạng tê liệt tay chân và mờ mắt.

Tiểu Trần kể lại rằng trong lúc học bài thì tay chân bắt đầu có chút tê mỏi, nhìn chữ trên bảng đen cứ tưởng mình bị cận thị. Sau đó bạn học nói với cậu đây có vẻ là vết rắn cắn, lúc này cậu mới bắt đầu chú ý.

Sau khi học xong hai tiết vào buổi chiều hôm đó, Tiểu Trần đã đến Bệnh viện chi nhánh số 1 thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu để thăm khám. Bác sĩ cho biết, qua xem xét thì đây là vết cắn của rắn cạp nia, nếu đến muộn hơn chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nam sinh suýt mất mạng nếu chậm điều trị 2 tiếng

Bác sĩ trưởng khoa Lại Vinh Đức thuộc Khoa cấp cứu Bệnh viện chi nhánh số 1 Đại học Y khoa Quảng Châu cho biết bệnh nhân bị cắn lúc 10 giờ 30 phút sáng, nhưng phải đến hơn 7 giờ tối mới được sử dụng huyết thanh. Khi đến viện, bệnh nhân đã có cảm giác đè ép lồng ngực rất rõ ràng.

Bác sĩ nói thêm nếu chậm trễ khoảng một đến hai tiếng nữa mà không được xử lý kịp thời, bệnh nhân này có thể đã bị ngừng thở.

Sau khi bị rắn cắn, Tiểu Trần xuất hiện các triệu chứng ngắt quãng như chóng mặt, kiệt sức, đau nhẹ khớp gối. Sau khi điều trị, hiện tại cậu đã bình phục hoàn toàn.

Xử lý thế nào khi bị rắn cắn?

Nếu không may bị rắn cắn, trước tiên hãy tránh xa, kêu cứu và gọi điện thoại khẩn cấp. Tuyệt đối không bắt hoặc đánh rắn, hãy ngay lập tức rời xa nơi bị rắn cắn để tránh bị cắn lần nữa. Nếu có cơ hội, bạn có thể dùng điện thoại chụp ảnh con rắn ở khoảng cách tương đối an toàn, hoặc cố gắng ghi nhớ các đặc điểm của nó, điều này sẽ giúp bác sĩ phân biệt được chủng loại rắn để tiến hành điều trị trúng đích.

Tiếp theo cần "bình tĩnh và cố định". Hãy giữ bình tĩnh, cố gắng hạn chế cử động vùng chi bị thương, để người bị thương ở tư thế ngồi hoặc tựa lưng, giữ cho chi bị thương thả lỏng ở vị trí thấp hơn tim. Nọc độc của rắn được hấp thụ thông qua tuần hoàn bạch huyết, nếu vận động mạnh thì tác dụng bơm của cơ xương sẽ tăng lên rõ rệt, làm tăng tốc độ khuếch tán và hấp thụ nọc độc trong cơ thể. Sau đó, hãy cởi bỏ tất cả quần áo bó sát và đồ trang sức trên chi bị thương để tránh tình trạng chi bị sưng tấy gây thiếu máu hoại tử. Khi băng buộc, nên chọn loại dây có tính đàn hồi, tiến hành băng buộc ở vị trí phía trên vết thương khoảng 10 cm, cứ mỗi 20 đến 30 phút thì nới lỏng 1 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 phút. Cuối cùng, dùng một lượng lớn nước sạch chảy hoặc nước xà phòng để rửa sạch vết thương, nhẹ nhàng ép từ phía gần tim hướng về phía xa tim cho đến khi máu chuyển sang màu đỏ tươi.

Tuyệt đối không dùng miệng để hút độc, nếu niêm mạc miệng bị tổn thương thì nọc rắn sẽ thông qua chỗ tổn thương đi vào cơ thể, khiến người cứu giúp cũng bị ngộ độc. Việc đốt bỏng vết thương rất dễ gây ra tổn thương thứ cấp, tự ý rạch vết thương để thải độc thì dễ dẫn đến nhiễm trùng hoặc làm tổn thương mạch máu, gân cơ, trường hợp nghiêm trọng sẽ khiến máu chảy không ngừng, thậm chí gây sốc do mất máu. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, chính là lập tức đến bệnh viện chuyên khoa để khám chữa.

Về mặt điều trị, trước tiên bác sĩ sẽ sử dụng loại huyết thanh kháng nọc rắn tương ứng tùy theo chủng loại rắn, tiếp đó mới áp dụng các biện pháp như dùng hormone vỏ thượng thận, kháng sinh, kháng độc tố uốn ván, lợi tiểu thải độc; những trường hợp nghiêm trọng cần đến các liệu pháp tích cực như hỗ trợ hô hấp, lọc máu.

Nguồn: HK01