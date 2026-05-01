6 nam sinh sống 15 tháng trên đảo hoang không bóng người: Hơn 50 năm sau, số phận mỗi người ra sao?

Chuyến đi liều lĩnh của 6 nam sinh biến thành cơn ác mộng giữa đại dương

Tháng 6/1965, 6 nam sinh gồm Tevita Siola'a, Kolo Fekitoa, Mano Totau, Luke Veikoso, Fatai Latu và Sione đều là học sinh trường nội trú St. Andrew's trên đảo Tongatapu (Tonga) đã cùng nhau lên kế hoạch vượt biển tới New Zealand.

Không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm nam sinh "mượn" một chiếc thuyền đánh cá nhỏ rồi lặng lẽ rời đi trong đêm. Nhưng chỉ ít giờ sau khi ra khơi, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến, phá hỏng cánh buồm và bánh lái, đẩy con thuyền lênh đênh giữa biển khơi.

Không thức ăn, không nước uống, 6 nam sinh phải vật lộn với cái đói và cái khát suốt 8 ngày liên tiếp. Họ uống nước mưa hứng được bằng gáo dừa, cố gắng sống sót trong tuyệt vọng trước khi con thuyền dạt vào đảo ʻAta là một hòn đảo hoang không có người sinh sống nằm giữa Nam Thái Bình Dương.

Ngay khi đặt chân lên đảo, cả nhóm lập lời hứa sẽ coi nhau như anh em để cùng tồn tại. Họ phân chia công việc rõ ràng: người săn bắt, người nấu ăn, người chăm sóc khu trồng trọt và người duy trì ngọn lửa.

Theo lời kể của Sione sau này, nhóm nam sinh thống nhất rằng nếu xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ ngồi lại nói chuyện và cùng xin lỗi nhau thay vì cãi vã hay đánh nhau.

Biến đảo hoang thành "ngôi nhà" giữa biển khơi

May mắn đến khi các nam sinh phát hiện dấu tích của một cộng đồng từng sinh sống trên đảo từ hơn 100 năm trước. Họ tìm thấy những gốc chuối còn sót lại, vài con gà hoang và nguồn nước ngọt từ các hốc đá.

Từ những thứ ít ỏi ấy, 6 nam sinh bắt đầu xây dựng một "xã hội thu nhỏ" . Họ trồng rau, làm nơi chứa nước mưa, dựng khu nghỉ tạm và tự chế đàn guitar để giải trí.

Đặc biệt, một ngọn lửa được cả nhóm thay phiên nhau giữ suốt hơn 15 tháng, chưa từng tắt giữa những ngày cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ngoài việc săn bắt và tìm thức ăn, các nam sinh còn duy trì thói quen cầu nguyện 2 lần mỗi ngày, chơi thể thao và hát cùng nhau để giữ tinh thần lạc quan.

"Chúng tôi cố gắng sống vui vẻ. Chúng tôi là bạn tốt và chia sẻ mọi thứ với nhau", Sione nhớ lại trong cuộc phỏng vấn nhiều năm sau.

Câu chuyện này từng khiến nhiều người liên tưởng tới tiểu thuyết nổi tiếng Lord of the Flies (Chúa Ruồi), nhưng trái ngược hoàn toàn với bầu không khí bạo lực trong tác phẩm, nhóm nam sinh Tonga lại sống sót nhờ sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau.

Hơn 50 năm sau, cuộc sống của họ giờ ra sao?

Ngày 11/9/1966, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện khi thuyền trưởng người Australia Peter Warner tình cờ phát hiện tín hiệu lạ từ đảo ʻAta.

Ông nghe thấy tiếng kêu cứu và nhìn thấy những bóng người bơi ra từ bờ biển. Sau khi liên lạc bằng radio với Tonga, ông mới biết gia đình của 6 nam sinh đã tổ chức tang lễ cho họ từ lâu vì nghĩ rằng tất cả đều thiệt mạng trên biển.

Peter Warner đã đưa nhóm nam sinh trở về đất liền, chấm dứt hành trình sinh tồn kéo dài 15 tháng.

Tuy nhiên, khi trở về, họ từng bị tạm giữ vì hành vi lấy trộm thuyền. Chính Warner đã đứng ra giúp đỡ, chi tiền bồi thường để các nam sinh được trả tự do. Sau đó, ông còn thuê họ làm việc trên tàu cá của mình và giữ mối quan hệ thân thiết với cả nhóm suốt nhiều thập kỷ.

Theo People, Peter Warner qua đời năm 2021 ở tuổi 90 sau một tai nạn trên biển.

Hơn nửa thế kỷ sau biến cố ấy, cuộc đời của 6 nam sinh năm nào cũng đã đổi khác. Luke Veikoso từng theo đuổi sự nghiệp quyền anh trước khi qua đời năm 2022. Kolo Fekitoa và Fatai Latu cũng đã qua đời.

Hiện nay, Sione trở thành mục sư trưởng của Giáo hội Tonga tại Mỹ, trong khi Mano Totau và Tevita Siola'a sinh sống tại New Zealand. Những người còn lại vẫn giữ liên lạc với nhau và tiếp tục chia sẻ câu chuyện sinh tồn đặc biệt của mình với thế giới.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, câu chuyện về 6 nam sinh Tonga từng được Hollywood quan tâm và mua quyền chuyển thể. Tuy nhiên đến nay, dự án phim vẫn chưa chính thức ra mắt.

Theo People, Bangkokpost, Taipeitimes