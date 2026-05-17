Đoàn tàu đâm văng xe tải đang băng qua đường ray, tài xế nguy kịch

Thùng chứa chất thải bị văng ra khỏi xe tải rồi phát nổ, tạo thành một làn sóng chất thải màu xanh bay tứ tung trong không khí. Chiếc xe lao xuống đất, đè bẹp một cái cây trong khi chất lỏng kinh khủng bên trong tiếp tục rò rỉ ra đường.

Đoàn tàu đâm văng xe tải đang băng qua đường ray, tài xế nguy kịch

Tài xế bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng, trong vụ tai nạn xảy ra ở bang Chesapeake, Mỹ hôm 14/5.

Đoàn tàu đâm vào đuôi xe tải.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường và phát hiện chiếc xe tải bị lật úp, nhiên liệu cũng đang tràn ra từ bình xăng.

Theo nhà chức trách, tài xế đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các đội xử lý vật liệu nguy hiểm cũng được điều động để xử lý sự cố tràn nhiên liệu. Cảnh sát cho biết vụ tràn dầu không gây nguy hiểm ngay lập tức cho công chúng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe tải đã không dừng lại tại biển báo dừng trước khi va chạm với tàu hỏa. Giới chức trách chưa công bố danh tính của người lái xe bị thương. Sở cảnh sát Chesapeake cho biết vụ va chạm vẫn đang được tích cực điều tra.

Chất lỏng bên trong thùng chứa phun trào ra ngoài. Ảnh: Azuriah O'Daniel qua Storyful.

Thông tin này được đưa ra sau khi ít nhất 8 người tử vong do một đoàn tàu chở hàng đâm vào chiếc xe buýt tại Bangkok, Thái Lan.

Ít nhất 25 người khác bị thương khi một quả cầu lửa bùng lên, nhấn chìm nhiều chiếc xe trong biển lửa.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Nhiều xe máy bị văng ra giữa đường sau vụ tai nạn.

Một đoạn clip khác cho thấy một nhóm nhân viên cứu hộ tiến vào bên trong chiếc xe buýt bị cháy rụi sau khi ngọn lửa được khống chế.

Giới chức trách cho biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường sắt giao cắt với con đường Asok-Din Daeng đông đúc phía dưới.

Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường và xác nhận ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm. Sau đó, số người chết tăng lên 8.