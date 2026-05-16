Tàu hoả đâm xe buýt tại Bangkok (Thái Lan), lửa bùng phát dữ dội, nhiều người còn mắc kẹt

Một đoàn tàu hỏa chở hàng đã va chạm với một chiếc xe buýt công cộng gần tuyến đường sắt Makkasan ở Bangkok vào chiều thứ Bảy (16/5), khiến chiếc xe buýt bùng cháy dữ dội và làm hư hỏng nhiều phương tiện khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 trên đường Asok-Din Daeng, đoạn giữa ngã tư Rama IX và ngã tư Asok-Phetch, gần tuyến đường sắt Makkasan.

Các báo cáo ban đầu cho biết có nhiều người bị thương, trong khi một số người khác được tin là vẫn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt. Số lượng chính xác những người bị ảnh hưởng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Ít nhất 6 người đã được xác nhận thiệt mạng tại hiện trường.

Nhà chức trách đã kêu gọi các tài xế tránh xa khu vực này do giao thông xung quanh hiện trường đang bị ùn tắc nghiêm trọng.

Các thông tin cập nhật tiếp theo dự kiến sẽ được công bố khi các đội cứu hộ và giới chức trách tiếp tục triển khai hoạt động tại hiện trường.

Nguồn: Khaosod