Tàu hoả đâm xe buýt tại Bangkok (Thái Lan), lửa bùng phát dữ dội, nhiều người còn mắc kẹt

Chi Chi, Theo phunumoi.net.vn 16:49 16/05/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 6 người đã tử vong, nhiều người bị thương, trong khi một số người khác vẫn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt.

Một đoàn tàu hỏa chở hàng đã va chạm với một chiếc xe buýt công cộng gần tuyến đường sắt Makkasan ở Bangkok vào chiều thứ Bảy (16/5), khiến chiếc xe buýt bùng cháy dữ dội và làm hư hỏng nhiều phương tiện khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 trên đường Asok-Din Daeng, đoạn giữa ngã tư Rama IX và ngã tư Asok-Phetch, gần tuyến đường sắt Makkasan.

Hình ảnh tại hiện trường

Các báo cáo ban đầu cho biết có nhiều người bị thương, trong khi một số người khác được tin là vẫn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt. Số lượng chính xác những người bị ảnh hưởng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Ít nhất 6 người đã được xác nhận thiệt mạng tại hiện trường.

Nhà chức trách đã kêu gọi các tài xế tránh xa khu vực này do giao thông xung quanh hiện trường đang bị ùn tắc nghiêm trọng.

Các thông tin cập nhật tiếp theo dự kiến sẽ được công bố khi các đội cứu hộ và giới chức trách tiếp tục triển khai hoạt động tại hiện trường.

Nguồn: Khaosod

Bùng phát dịch Ebola khiến ít nhất 65 người tử vong, biến thể cực hiếm mới xuất hiện 2 lần trong lịch sử hoành hành
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày