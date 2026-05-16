Top 8 "rich kid" giàu nhất hành tinh: Có em bé mới 2 tuổi đã sở hữu khối tài sản 30.000 tỷ, vị trí số 1 gây bất ngờ

Nếu bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes dường như đã quá quen thuộc với những cái tên lão làng trứ danh thì danh sách các "cậu ấm cô chiêu" giàu có nhất hành tinh lại luôn biến động và mang đến sự tò mò vô cùng thú vị. Không cần đợi đến khi trưởng thành, những em bé này đã nắm trong tay khối tài sản mà nhiều người có làm lụng cả đời cũng chẳng dám mơ tới. Từ những tiểu công chúa, hoàng tử uy nghi của Hoàng gia Anh cho đến những nhóc tì sành điệu nhà siêu sao Hollywood như Beyoncé, Rihanna hay tỷ phú Kylie Jenner... tất cả đều chứng minh cho câu nói "sinh ra ở ngay vạch đích". Hãy cùng điểm qua 8 gương mặt vàng trong làng "rich kid" toàn cầu để xem ai mới thực sự là người giữ ngôi vương về độ giàu có nhé!

Top 1: Công chúa Charlotte (Tài sản ước tính: 5 tỷ USD - khoảng 132 nghìn tỷ VNĐ)

Nắm giữ vị trí quán quân không ai khác chính là tiểu công chúa Charlotte, con gái cưng của Thân vương William và Vương phi Kate. Ngay từ khi lọt lòng, cô bé đã thu hút mọi ống kính truyền thông và nghiễm nhiên trở thành em bé có giá trị tài sản cao nhất, vượt qua cả anh trai mình nhờ vào "hiệu ứng Kate".

Giới chuyên môn và các bảng xếp hạng uy tín đánh giá sức ảnh hưởng của Vương phi Kate là vô cùng khổng lồ khi mọi trang phục cô khoác lên người đều khiến doanh thu của các thương hiệu thời trang tăng vọt, mang về hàng tỷ bảng Anh cho quê nhà, và biểu tượng phong cách ấy nay được kỳ vọng truyền lại trọn vẹn cho Charlotte.

Có thể thấy, từ cố Công nương Diana đến Kate và giờ là cô bé Charlotte nhỏ tuổi, những người phụ nữ của Hoàng gia Anh luôn biết cách tỏa sáng rực rỡ và trở thành những người có sức ảnh hưởng bậc nhất qua từng thế hệ.

Top 2: Hoàng tử George (Tài sản ước tính: 3,6 tỷ USD - khoảng 95 nghìn tỷ VNĐ)

Người anh cả Hoàng tử George với khối tài sản ước tính lên tới 3,6 tỷ đô la. Với tư cách là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh, cậu bé mới hơn 10 tuổi này chắc chắn sẽ nắm giữ những khối tài sản khổng lồ cùng quyền lực vô song trong tương lai không xa.

Có một chi tiết khá thú vị là dù chưa lọt vào top 10 bảng xếp hạng năm 2025, cậu út tinh nghịch Louis của gia đình danh giá này cũng đã bỏ túi khối tài sản sương sương 120 triệu đô la, minh chứng rõ ràng nhất cho độ giàu có "không phải dạng vừa" của dòng dõi hoàng tộc xứ sương mù.

Top 3: RZA Athelston Mayers (Tài sản ước tính: 1,2 tỷ USD - khoảng 31 nghìn tỷ VNĐ)

Một cái tên mới toanh vừa oanh tạc bảng xếp hạng năm 2025 chính là cậu nhóc RZA mới tròn 2 tuổi, quý tử nhà siêu sao Rihanna và nam rapper A$AP Rocky. Sự giàu có bủa vây quanh cậu bé phần lớn đến từ khối tài sản ròng trị giá 1,4 tỷ đô la của người mẹ quyền lực, người không chỉ là huyền thoại của làng nhạc pop nước Mỹ mà còn là bà trùm đứng sau thành công vang dội của thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và hãng nội y Savage X Fenty.

Cộng thêm gia tài tích lũy nhiều năm trong giới thời trang và âm nhạc của ông bố rapper đình đám, RZA nghiễm nhiên hưởng thụ một cuộc sống vương giả hiếm ai sánh kịp, và gia đình nhỏ này thậm chí còn đang rục rịch chuẩn bị chào đón thành viên thứ ba khi Rihanna bất ngờ công bố tin vui ngay trước thềm Met Gala, khiến độ hot của cả nhà càng thêm tăng nhiệt.

Top 4: Blue Ivy Carter (Tài sản ước tính: 1 tỷ USD - khoảng 26,3 nghìn tỷ VNĐ)

Cô con gái rượu của cặp đôi quyền lực nhất nhì Hollywood Beyoncé và Jay-Z luôn là cái tên vô cùng quen thuộc trong danh sách những nhóc tì ngậm thìa vàng nước Mỹ. Với bố mẹ là những tượng đài âm nhạc kiêm nhà đầu tư sừng sỏ sở hữu tổng tài sản hơn 3 tỷ đô la, trải dài các mảng từ thời trang, điện ảnh đến các thương hiệu rượu danh tiếng, Blue Ivy dĩ nhiên được thừa hưởng bệ phóng vững chắc ngay từ vạch xuất phát.

Không chỉ dựa hơi vào khối gia sản đồ sộ của gia đình, cô bé 12 tuổi này còn sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật xuất chúng khi tự tin trình diễn tại các lễ trao giải lớn như Grammy, Oscar và gần đây nhất là tham gia lồng tiếng cho bom tấn hoạt hình Mufasa: The Lion King, hứa hẹn một tương lai rực rỡ và bùng nổ không kém gì bố mẹ mình.

Top 5: Valentina Pinault (Tài sản ước tính: Hơn 1 tỷ USD - khoảng 26,3 nghìn tỷ VNĐ)

Được truyền thông ưu ái mệnh danh là siêu tiểu thư của đế chế thời trang Kering, Valentina Paloma Pinault có xuất thân cực kỳ tráng lệ với bố là Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Kering hùng mạnh, còn mẹ là minh tinh Hollywood đình đám một thời Salma Hayek. Gia tộc Pinault lẫy lừng nắm trong tay hàng loạt những thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Gucci, YSL, Balenciaga hay Bottega Veneta, với khối tài sản ròng ước tính lên tới gần 50 tỷ đô la.

Vừa có bệ đỡ tài chính vững như bàn thạch từ gia tộc quyền thế, lại thừa hưởng nét đẹp quyến rũ mang hơi hướng cổ điển cùng khí chất nghệ thuật từ người mẹ từng được đề cử Oscar, Valentina được định sẵn sẽ là một trong những người thừa kế sáng giá và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong giới tinh hoa toàn cầu.

Top 6: Suri Cruise (Tài sản ước tính: 800 triệu USD - khoảng 21 nghìn tỷ VNĐ)

Ái nữ nhà tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes từng là em bé được cánh săn ảnh bám sát nhất nhì thế giới nay đã êm ái lọt top phú nhị đại với tài sản ước tính lọt thỏm trong khoảng 500 đến 800 triệu đô la. Xuyên suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Tom Cruise luôn giữ vững phong độ là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới, thu về hàng tỷ đô la chỉ tính riêng tiền cát-xê từ các bom tấn phòng vé.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Suri có một cuộc sống bình yên giản dị bên cạnh mẹ và dù truyền thông thường xuyên mổ xẻ về mối quan hệ dường như có phần lạnh nhạt giữa cô bé với người cha siêu sao, những giá trị tài sản thừa kế mà Suri nắm giữ vẫn là một con số khổng lồ, đủ sức đảm bảo cho cô một cuộc sống nhung lụa và vô lo vô nghĩ đến trọn đời.

Top 7: Stormi Webster (Tài sản ước tính: 700 triệu USD - khoảng 18,5 nghìn tỷ VNĐ)

Đại diện xuất sắc cho thế hệ nối tiếp của gia tộc thị phi nhưng cực kỳ sành sỏi trong việc kiếm tiền Kardashian-Jenner chính là Stormi, cô con gái lớn đáng yêu của tỷ phú trẻ Kylie Jenner và nam rapper Travis Scott. Mẹ của cô bé từng làm khuynh đảo giới kinh doanh khi trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với đế chế mỹ phẩm tỷ đô, trong khi bố lại là một biểu tượng đình đám tạo ra vô số trào lưu của làng thời trang và âm nhạc đường phố.

Phần lớn khối tài sản đồ sộ của cô nhóc mới tròn 6 tuổi này đến từ các quỹ tín thác an toàn và những khoản đầu tư thông minh từ sớm của bố mẹ, thậm chí bà mẹ nhạy bén Kylie còn đăng ký luôn bản quyền thương hiệu "Stormi World" ngay khi con gái mới lẫm chẫm 1 tuổi nhằm dọn đường cho cô bé bước vào giới kinh doanh đầy tiềm năng trong tương lai.

Top 8: North West (Tài sản ước tính: 600 triệu USD - khoảng 15,8 nghìn tỷ VNĐ)

Trước khi người em họ Stormi hay các em ruột của mình chào đời, cô bé cá tính North West đã là cái tên oanh tạc mọi bảng xếp hạng những nhóc tì giàu có nhất nhờ độ nổi tiếng phủ sóng toàn cầu của cô Kim siêu vòng ba và nam rapper lắm tài nhiều tật Kanye West. Khối tài sản của gia đình này từng phình to với tốc độ chóng mặt nhờ các thương hiệu hái ra tiền như Skims của mẹ hay dòng giày Yeezy huyền thoại của bố từng làm khuynh đảo giới mộ điệu.

Dù bố mẹ đã chính thức đường ai nấy đi, cô bé sinh ra và lớn lên trọn vẹn dưới ánh đèn flash này vẫn đang tự tin xây dựng một đế chế vững chắc cho riêng mình với kênh TikTok cá nhân sở hữu gần 20 triệu người theo dõi và rục rịch chuẩn bị ra mắt album âm nhạc đầu tay, chứng minh sức hút bẩm sinh không hề kém cạnh bất kỳ ngôi sao hạng A nào của làng giải trí.

