Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến

Một đoạn video đã thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội khi ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn vào tập tài liệu được cho là của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi quốc yến tại thủ đô Bắc Kinh tối 14-5.

Đoạn video cho thấy cảnh ông Donald Trump nhanh chóng lật xem vài trang của một tập tài liệu màu đen trước khi đóng lại.

Theo trang The Express Tribune (Pakistan), một tài khoản trên mạng xã hội X đã đăng tải đoạn clip trên, kèm theo ghi chú "ông Donald Trump lật xem cuốn sổ của ông Tập Cận Bình.

Cảnh này diễn ra ngày 14-5-2026 tại quốc yến trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump.

Khi ông Tập Cận Bình đứng dậy rời bàn, ông Donald Trump đã với tay mở cuốn sổ đặt trước mặt để xem rồi nhanh chóng đóng lại..."

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn vào cuốn sổ tay trong đoạn video gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Forbes

Tuy nhiên, đoạn clip do đài CNN đăng tải lại thể hiện tập tài liệu đó thực chất thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Điều này được chứng tỏ qua con dấu chính thức xuất hiện trên bìa tập tài liệu.

Theo trang White House Gift Shop, logo đó là con dấu chính thức của tổng thống Mỹ, thường được sử dụng trên các bìa đựng tài liệu của họ.

Logo trên bìa hồ sơ là con dấu chính thức của tổng thống Mỹ,