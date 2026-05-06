Bắt được con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3,6 mét trên phố

Một con rắn hổ mang chúa lớn, có nọc độc đã được bắt giữ an toàn tại huyện Ganjam, bang Odisha, Ấn Độ. Chiều dài của con rắn đã khiến người dân khiếp sợ, gây xôn xao trong vùng.

Theo các báo cáo, con rắn hổ mang chúa khổng lồ, dài khoảng 3,6 mét, bất ngờ xuất hiện gần ngân hàng Union Bank ở khu Chikiti Penth thuộc Chikiti NAC. Khu vực này khá đông đúc nên sự hoảng loạn đã xảy ra khi mọi người phát hiện ra con rắn lớn.

Con rắn dài 3,6 mét bị bắt.

Khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa khổng lồ này, người dân lập tức báo cho đường dây nóng cứu hộ rắn. 2 thành viên của đường dây nóng cứu hộ rắn đã đến hiện trường. Đầu tiên, họ thông báo cho Cục Lâm nghiệp và bắt đầu quá trình bắt giữ con rắn. Sau nhiều nỗ lực và rủi ro, 2 thành viên đã bắt được con rắn khổng lồ một cách an toàn.

Sau khi bắt được con rắn, nó được cho vào bao tải và đưa đến khu rừng Kerandimal gần đó, nơi nó được thả về môi trường tự nhiên.

Không ai bị thương trong toàn bộ quá trình, điều này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người dân địa phương. Sau khi con rắn được giải cứu, người dân đã thở phào nhẹ nhõm và khen ngợi đội ngũ Đường dây nóng về rắn và Sở Lâm nghiệp vì đã xử lý tình huống nguy hiểm một cách kịp thời.