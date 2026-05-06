Phát hiện thi thể chủ nhà hàng nổi tiếng gốc Việt cùng chồng và 2 con trong nhà riêng

Một gia đình 4 người đã được xác định danh tính sau khi được tìm thấy đã tử vong trong một vụ án mà cảnh sát cho là giết người rồi tự sát. Nghi phạm được xác định là Matthew Mitchell, 52 tuổi, đồng chủ sở hữu nhà hàng Traveler's Table cùng vợ. Cảnh sát phát hiện gia đình này đã tử vong tại nhà riêng ở Houston, Mỹ trong một đợt kiểm tra an sinh vào thứ Hai, ngày 4 tháng 5.

Matthew Mitchell cùng người vợ gốc Việt là Thy Mitchell và hai con nhỏ đã bị bắn chết tại nhà riêng ở River Oaks, theo thông tin từ đài ABC 13 vào thứ Ba, ngày 5 tháng 5.

Trong một thông cáo báo chí trước đó do Sở Cảnh sát Houston (HPD) chia sẻ, các chủ nhà hàng và con của họ không được nêu tên, nhưng cảnh sát cho biết nghi phạm nam 52 tuổi. Người vợ 39 tuổi, bé gái 8 tuổi và em trai 4 tuổi.

Gia đình 4 nạn nhân

"Chúng tôi vô cùng đau lòng khi phải chia sẻ rằng em gái tôi, Thy, và các con yêu quý của cô ấy, Maya và Max, đã qua đời đêm qua", chị gái của Thy là Ly Mai viết trên Facebook vào thứ Ba (5/5).

"Gia đình chúng tôi đang vô cùng đau buồn và mong được sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này. Thông tin về tang lễ sẽ được chia sẻ khi có thể. Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người", cô kết luận.

Mai đã chia sẻ một vài bức ảnh của Thy bên hai con. Tất cả các bức ảnh đều cho thấy họ đang nở nụ cười tươi khi dành thời gian vui chơi ngoài trời cùng nhau.

Matthew và Thy là chủ sở hữu của hai nhà hàng tại Houston. Vào tháng 10 năm 2019, họ đã khai trương Traveler's Table, một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn toàn cầu mang phong cách hiện đại như Pad Thai và thịt heo nướng Jamaican, sau đó là Traveler's Cart, nhà hàng thứ hai vào năm 2024.

Brittany Meisner, người từng làm nhân viên truyền thông cho Thy, đã chia sẻ lời tri ân đến người bạn tuyệt vời của mình trên mạng xã hội.

"Thực sự không có lời nào có thể diễn tả được, Meisner viết trên Instagram. Thy không chỉ là khách hàng mà còn là một người bạn tuyệt vời. Cô ấy là một người mẹ tận tụy và một nữ doanh nhân, và chúng tôi hoàn toàn suy sụp và đau đớn vô cùng".

Brittany cho biết Thy luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới và "chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi thực hiện điều đó cùng nhau".

"Cô ấy sẽ rất được nhiều người nhớ đến, bao gồm cả đội ngũ của chúng tôi, những người đã có vinh dự được kể câu chuyện của cô ấy trong vài năm qua", cô nói thêm.

Gia đình, bạn bè bàng hoàng trước thảm kịch đột ngột

Cảnh sát phát hiện gia đình Mitchell đã tử vong vào khoảng 5:25 chiều giờ địa phương vào thứ Hai, ngày 4/5, HPD cho biết trong thông cáo báo chí của họ.

Các sĩ quan đã phản hồi một cuộc kiểm tra an sinh tại nơi cư trú vì gia đình đã không được nhìn thấy hoặc nghe tin từ đêm trước đó. Khi tiến vào trong, họ phát hiện 4 người không còn phản ứng với các vết thương do đạn bắn, theo thông cáo.

Bằng chứng tại hiện trường cho thấy vụ việc là một vụ giết người rồi tự sát, trong đó người đàn ông đã bắn ba nạn nhân rồi tự sát, cảnh sát cho biết.

PEOPLE xác nhận rằng nhà hàng Traveler's Table vẫn mở cửa kinh doanh tính đến tối thứ Ba.

Nguồn: PEOPLE