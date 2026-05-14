Bị rắn hổ mang chúa dài 2 mét cắn, người đàn ông chém đứt xác rắn rồi đến bệnh viện

Mới đây, một dân làng tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong lúc làm việc đã bị một con rắn độc dài khoảng 2 mét, nặng chừng 2,5 kg cắn trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, con rắn độc đã bị nạn nhân chém đứt thân, còn nạn nhân xuất hiện các triệu chứng đau đớn, chóng mặt, kiệt sức, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Nạn nhân sau đó được tiêm 13 mũi huyết thanh

Xác rắn được đem đến bệnh viện để xác định loại và độ độc

Các bác sĩ địa phương một mặt triển khai cứu chữa, mặt khác gửi hình ảnh vết thương và ảnh con rắn lên nền tảng cứu chữa rắn cắn, kích hoạt hệ thống cứu trợ khẩn cấp liên kết ba cấp tỉnh, thành phố và huyện. Qua hội chẩn chuyên gia, đây được xác nhận là trường hợp bị hổ mang chúa cắn đầu tiên tại thành phố Chiêu Thông.

Ngày 10/5, phóng viên từ Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Chiêu Thông cho biết bệnh viện đã ngay lập tức sử dụng 4 liều huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia có sẵn trong kho để cấp cứu, đồng thời điều động gấp 9 liều huyết thanh từ Côn Minh trong đêm để đảm bảo quá trình điều trị. Sau ba ngày ba đêm nỗ lực cứu chữa, người đàn ông này đã được xuất viện vào ngày 27/4.

Hổ mang chúa là loài rắn độc lớn nhất trong các loài rắn tại Trung Quốc. Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng hổ mang chúa xâm nhập khu dân cư, lực lượng cứu hộ sau khi bắt giữ đã đem thả về tự nhiên. Các chuyên gia cho biết, hổ mang chúa thuộc danh mục động vật hoang dã bảo vệ trọng điểm cấp hai quốc gia, đóng vai trò then chốt trong chuỗi thức ăn sinh thái. Theo các luật sư, trong tình huống khẩn cấp khi rắn độc đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, việc áp dụng các biện pháp khiến rắn chết sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Nguồn: HK01