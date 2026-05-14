Một ngân hàng sắp cắt giảm 3.000 người

Commerzbank là một trong những ngân hàng lớn nhất của Đức, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng thương mại. Mới đây, ngân hàng này đã có kế hoạch sa thải 3.000 người để giúp đạt các mục tiêu lớn hơn về mặt lợi nhuận. Đây được coi như một phần của chiến lược nhằm chống lại việc bị UniCredit của Ý thâu tóm.

Trong nhiều tháng qua, các ngân hàng Ý và Đức đã rơi vào thế đối đầu, với một bên là kế hoạch mở rộng của CEO Andrea Orcel thuộc UniCredit, và bên kia là một ngân hàng Đức giữ vai trò then chốt trong việc tài trợ cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng như trung tâm tài chính Frankfurt.

Kế hoạch tham vọng hơn được đưa ra sau khi UniCredit đã chính thức khởi động nỗ lực thâu tóm với mức giá đề xuất thấp hơn giá thị trường, khoảng 37 tỷ euro (tương đương 43,43 tỷ USD).

Trong tuyên bố mới đây, Commerzbank cho rằng: “Kế hoạch mà UniCredit công bố vẫn còn mơ hồ, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai, đồng thời sử dụng những lập luận mang tính dẫn dắt, làm tổn hại đến uy tín của Commerzbank”.

Đợt cắt giảm nhân sự lần này đánh dấu vòng sa thải thứ ba trong những năm gần đây. Trước đó, Commerzbank đã sa thải khoảng 10.000 nhân sự vào đầu thập kỷ này, tương đương một phần ba lực lượng lao động tại Đức; và năm ngoái tiếp tục công bố kế hoạch cắt giảm thêm 3.900 việc làm. Ông Orcel cũng khẳng định sẽ tiến hành thu hẹp mạnh trụ sở đặt tại Frankfurt.

Commerzbank cũng cho biết sẽ phát sinh khoảng 450 triệu euro chi phí tái cấu trúc trong đợt sa thải nhân sự này.

Cuộc chiến nhằm bảo vệ tính độc lập của ngân hàng này đã trở thành một “phép thử” đối với năng lực của Đức trong việc chống lại các đối tác từ nước ngoài thâu tóm, cũng như ngăn chặn nguy cơ trung tâm tài chính của nước này đánh mất một trong số ít các ngân hàng thương mại lớn còn lại.

Số lượng nhân viên theo các năm của ngân hàng Commerzbank (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Commerzbank kỳ vọng các mục tiêu mới công bố sẽ thuyết phục nhà đầu tư rằng họ có thể phát triển bền vững với tư cách một công ty độc lập. Trong số các chỉ tiêu được điều chỉnh, ngân hàng hiện dự báo doanh thu đạt 15 tỷ euro vào năm 2028, tăng so với mục tiêu trước đó là 14,2 tỷ euro; lợi nhuận năm 2028 dự kiến đạt 4,6 tỷ euro, cao hơn mức mục tiêu cũ là 4,2 tỷ euro. Trong khi đó, phần lớn giới phân tích đã dự đoán Commerzbank sẽ vượt các mục tiêu được công bố trước đó.

Ông Andrea Orcel đã gây bất ngờ cho giới doanh nghiệp và chính trị Đức vào năm 2024 khi ngân hàng UniCredit đến từ Ý của ông – cũng là ngân hàng lớn thứ hai tại quốc gia này – mua vào một lượng cổ phần tại Commerzbank và bắt đầu thúc đẩy kế hoạch sáp nhập, trong nỗ lực tham vọng nhất từ trước đến nay nhằm hình thành một ngân hàng xuyên châu Âu.

Vào tháng trước, ông đã trình bày kế hoạch tái cấu trúc riêng cho Commerzbank, trong đó dự kiến tiết kiệm chi phí khoảng 1,3 tỷ euro và sa thải 7.000 nhân sự.

Hiện tại, UniCredit đã trở thành cổ đông lớn nhất của Commerzbank với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 30%, và cho rằng ngân hàng Đức này chưa được khai thác hết tiềm năng, đồng thời lập luận rằng châu Âu sẽ được hưởng lợi từ việc hình thành các ngân hàng quy mô lớn hơn trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động.

Trong khi đó, phía Commerzbank vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu duy trì độc lập. Lãnh đạo hai ngân hàng đã có các cuộc trao đổi vào đầu năm nay, song chưa mang lại kết quả.

Động thái của UniCredit đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Đức. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin không chấp nhận các thương vụ thâu tóm giống như vậy trong lĩnh vực ngân hàng.

Hiện Chính phủ Đức vẫn nắm giữ khoảng 12% cổ phần tại Commerzbank sau gói cứu trợ trong cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Một số chính trị gia và lãnh đạo ngân hàng đang kêu gọi Berlin tăng tỷ lệ sở hữu nhằm ngăn chặn UniCredit, dù đây là bước đi sẽ đối mặt với nhiều rào cản đáng kể.

Các thông báo được đưa ra trong bối cảnh Commerzbank công bố lợi nhuận ròng quý I tăng 9,4%, đạt 913 triệu euro, vượt mức dự báo đồng thuận 868 triệu euro do chính ngân hàng này công bố.

Theo: Reuters