Phát hiện người đàn ông 10 năm ngủ vỉa hè nhưng không xin 1 đồng tiền nào, có nhà mà không thèm về

Trong suốt nhiều năm, một lối đi dành cho nhân viên phía sau siêu thị RT-Mart tại quận Dương Phổ (Thượng Hải, Trung Quốc) đã trở thành nơi ông Qiang Ming chọn để nghỉ qua đêm. Nhìn bề ngoài, ông giống một người không nhà, nhưng ông chỉ nằm đó mà không hề xin tiền, cũng không gây phiền toái cho bất kỳ ai xung quanh.

Mỗi tối, ông mang theo bên mình những vật dụng quen thuộc như một ít tiền mặt, máy tính xách tay, tai nghe Bluetooth và cả một chiếc máy ảnh nhỏ. Sự xuất hiện của ông diễn ra khá đều đặn. Đến khoảng 4h30 sáng, ông thức dậy, cẩn thận thu dọn và vệ sinh chỗ ngủ để không ảnh hưởng đến hoạt động của siêu thị. Khi ngày mới bắt đầu, ông sinh hoạt quanh khu vực này, ăn uống đơn giản, dành thời gian rảnh để lên mạng hoặc xem các chương trình truyền hình.

Lối vào siêu thị nơi ông Qiang Ming ngủ mỗi tối, suốt 10 năm. Ảnh: QQ

Điều đáng nói là ông không hề vô gia cư. Ông vẫn sở hữu một căn hộ nhỏ khoảng 20m² tại khu Kongjiang, tài sản do mẹ để lại. Tuy nhiên, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2000, vợ cũ và con trai đã không còn liên lạc với ông. Kể từ đó, cảm giác cô đơn ngày càng lớn dần, trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Ông từng chia sẻ rằng điều khiến ông lo sợ nhất là viễn cảnh tuổi già cô độc, giống như những câu chuyện về người già qua đời một mình mà không ai hay biết. Chính vì vậy, ông lựa chọn ở gần siêu thị đông đúc luôn có ánh đèn, có người qua lại, chỉ để cảm thấy an tâm hơn. Với ông, sự nhộn nhịp nơi đây phần nào lấp đi khoảng trống tinh thần, mang lại cảm giác được “kết nối” với cuộc sống, dù chỉ là theo cách rất riêng.

Cuộc sống thiếu thốn điều kiện sinh hoạt khiến ông Qiang Ming thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài nhếch nhác, tóc bết, râu dài và quần áo không được chỉnh tề. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm, cho đến khi một bước ngoặt xảy ra vào tháng 5/2021, khi ông gặp cô Huang Lanxia, một người lao động đến từ tỉnh khác.

Huang làm công việc giúp việc gia đình và thường xuyên đưa một cụ già ngồi xe lăn ra siêu thị dạo. Trong một lần tình cờ, cô chú ý đến hoàn cảnh của ông Qiang Ming. Cảm thông trước cuộc sống đơn độc và thiếu thốn của ông, cô chủ động lại gần trò chuyện, sau đó giúp ông những việc rất giản dị như gội đầu, giặt quần áo.

Từ sự quan tâm ban đầu, mọi thứ dần trở thành thói quen. Suốt hơn ba năm, Huang đều đặn mang đồ ăn đến, chăm sóc ông như người thân. Sự xuất hiện của cô không chỉ giúp ông cải thiện sinh hoạt hàng ngày mà còn phần nào xoa dịu cảm giác cô đơn đeo bám ông suốt thời gian dài.

Cảm kích trước tấm lòng ấy, ông Qiang Ming từng bày tỏ mong muốn nhận cô làm con gái nuôi rồi giao lại tài sản cùng thẻ hưu trí cho Huang, nhờ cô chăm sóc mình lúc tuổi già và lo hậu sự. Đến cuối năm 2024, ông quyết định chuyển đến sống cùng cô trong một căn hộ thuê, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi cả hai đến cơ quan công chứng địa phương để làm thủ tục chuyển giao tài sản, một sự thật bất ngờ được phát hiện. Theo thỏa thuận ly hôn trước đây, căn hộ tại khu Kongjiang mà ông nghĩ là thuộc quyền sở hữu của mình, thực chất đã được xác định là tài sản của người vợ cũ. Điều này khiến kế hoạch của ông không thể thực hiện như dự định ban đầu.

Ông Qiang Ming cho rằng cuộc hôn nhân trước đây chỉ là một “cuộc ly hôn trên danh nghĩa”, không phản ánh đúng thực tế. Tuy nhiên, vì người vợ cũ đã qua đời, mọi thỏa thuận liên quan cũng không thể điều chỉnh lại. Sau quá trình xem xét, tòa án đưa ra phán quyết rằng căn hộ tại khu Kongjiang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của con trai ông.

Về phía người con, anh cho biết cuộc chia tay của cha mẹ xuất phát từ những mâu thuẫn kéo dài trong nhiều năm. Dù vậy, anh khẳng định ông vẫn có quyền ở lại căn hộ này đến cuối đời nếu muốn. Trước đây, anh cũng từng đề nghị sửa sang lại căn nhà để đón cha quay về sinh sống, nhưng ông Qiang Ming đã từ chối. Người con cũng bày tỏ lo lắng rằng cha mình có thể bị lợi dụng trong hoàn cảnh hiện tại.

Người con trai khẳng định bố vẫn có quyền ở lại căn hộ này đến cuối đời nếu muốn.

Thế nhưng, bất chấp lời đề nghị của con trai, ông Qiang Ming vẫn lựa chọn không quay về vì cho rằng “không còn mang lại cảm giác an tâm như trước”.

Có thể thấy, tại các đô thị lớn, không ít người cao tuổi dù có nơi ở ổn định hoặc điều kiện tài chính nhất định nhưng vẫn phải đối mặt với sự cô đơn kéo dài và thiếu kết nối gia đình.

Trước tình trạng này, từ tháng 1, Thượng Hải đã bắt đầu nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ dành cho người già sống một mình, bao gồm việc giám sát và chỉ định người giám hộ khi cần thiết. Các tổ chức chuyên nghiệp như trung tâm bảo trợ hay viện dưỡng lão được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung gian, giúp cân bằng giữa yếu tố tình cảm và quyền lợi, mang lại sự hỗ trợ thiết thực hơn cho người cao tuổi trong cuộc sống hiện đại.

(Tổng hợp)