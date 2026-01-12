Từ 1 triệu đồng trong túi đến gần 230 tỷ đồng doanh thu: Người phụ nữ gốc Việt vô gia cư đổi đời nhờ món quà vặt tuổi thơ

Sinh ra tại Đồng Nai và lớn lên ở TP HCM, tuổi thơ của Gia Huynh gắn liền với những ngày cha vào rừng chặt tre, mẹ làm đủ nghề để mưu sinh. Nhưng ký ức của cô không chỉ có những buổi chiều đầy nắng và mùi bếp củi, mà còn có những vết thương tinh thần âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm. Năm 4 tuổi, Gia bị gửi sang nhà hàng xóm và bị xâm hại. Tổn thương cùng định kiến khiến cô trở nên lầm lì, bỏ học khi chưa hết lớp 5.

“Họ khiến tôi tin rằng mình thấp kém. Tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình”, cô Gia Huynh từng chia sẻ.

Năm 2016, theo chồng sang Mỹ với hy vọng đổi đời, Gia bước vào chuỗi ngày làm việc 14 tiếng mỗi ngày tại các tiệm nail. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, và bi kịch tiếp tục khi cô bị bạn trai sau đó bạo hành. Năm 2019, Gia ôm con trai mới 5 tuần tuổi bỏ trốn trong đêm.

Gia Huynh, chủ thương hiệu kẹo Silky Gem, doanh thu 9 triệu USD trong năm 2024. Ảnh: CNBC

Khoảnh khắc đen tối nhất là khi hai mẹ con phải ngủ trong ôtô, trong túi chỉ còn đúng 50 USD (hơn 1 triệu đồng). “Tôi ôm con, cảm giác mình vô dụng và bị cả thế giới bỏ lại phía sau”, cô nhớ lại. Sau đó, Gia chuyển tới bang Maryland làm thuê, chấp nhận mỗi ngày xa con hơn 10 tiếng để kiếm sống.

Cuối năm 2021, trong một lần lướt mạng xã hội, Gia tình cờ xem video về kẹo Kohakutou – loại kẹo pha lê của Nhật Bản. Hình ảnh ấy lập tức gợi cô nhớ đến món mứt rau câu bà ngoại thường làm mỗi dịp Tết ở Việt Nam. Một ý nghĩ lóe lên: Tại sao không mang hương vị tuổi thơ này đến nước Mỹ?

Gia vét sạch 500 USD tiền tiết kiệm cuối cùng (khoảng 12 triệu đồng), xin công thức của mẹ, mua nồi niêu và nguyên liệu. Ban ngày làm việc tại tiệm nail, ban đêm, khi con đã ngủ, cô miệt mài thử nghiệm đến 3–4 giờ sáng. Hàng chục mẻ kẹo bị đổ bỏ vì chưa đạt độ giòn của lớp vỏ và độ dẻo của phần ruột.

Đầu năm 2022, những viên kẹo đầu tiên mang tên Silky Gem được bán trên Etsy. Không có tiền chạy quảng cáo, Gia biến căn bếp nhỏ thành “studio”, chiếc điện thoại cũ thành công cụ marketing. Cô bắt đầu tự quay video ASMR, ghi lại âm thanh “rộp rộp” giòn tan khi cắn lớp vỏ đường, đối lập với phần ruột mềm dẻo bên trong.

Ba video mỗi ngày được đăng đều đặn lên TikTok, bất chấp thời gian đầu chỉ vài chục lượt xem. Chính sự mộc mạc, chân thật và âm thanh “gây nghiện” ấy đã giúp video của Gia bất ngờ lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem mà không tốn một đồng quảng cáo.

Có những ngày, Gia bán được tới 3.000 USD (hơn 75 triệu đồng) tiền kẹo. Những viên kẹo vị vải, xoài, mãng cầu, lấp lánh như đá quý nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng Mỹ. Sau 9 tháng, doanh thu đạt 1,8 triệu USD (hơn 45 tỷ đồng). Đến năm 2024, con số này tăng vọt lên 9 triệu USD (hơn 228 tỷ đồng). Từ chỗ chạy ăn từng bữa, Gia nay đã có nhà xưởng riêng, cả gia đình cùng tham gia vận hành thương hiệu.

Nhìn lại hành trình từ chiếc ghế sau ôtô lạnh lẽo đến văn phòng giám đốc, người phụ nữ từng tự ti vì học vấn thấp gửi gắm một thông điệp giản dị: “Bạn không cần bằng cấp cao siêu để thành công. Chỉ cần không bỏ cuộc và dám tin vào chính mình, bạn chắc chắn có thể thay đổi cuộc đời.”