Phát hiện một người phụ nữ đổ hàng chục cốc trà sữa mới nguyên xuống sông để “phóng sinh”

Một vụ việc kỳ lạ vừa xảy ra tại Quý Châu (Trung Quốc) khi một người phụ nữ bị quay lại cảnh đổ hàng loạt ly trà sữa còn mới xuống sông. Sau khi đoạn video được lan truyền, dư luận đã nổ nảy tranh cãi gay gắt. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc vì "lần đầu thấy có người phóng sinh trà sữa", số khác lo ngại hành động này gây ô nhiễm nguồn nước. Cơ quan quản lý đường thủy địa phương xác nhận cảnh sát đã vào cuộc để tìm người phụ nữ này nhằm giáo dục và nhắc nhở.

Theo báo Đại Phong, hình ảnh từ video cho thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quần đỏ đứng bên bờ sông. Dưới chân cô là nhiều túi nilon đựng rất nhiều ly nước giải khát. Người này liên tục mở nắp và đổ chất lỏng nghi là trà sữa xuống sông, khiến người qua đường chú ý và ghi hình lại. Địa điểm trong video được xác định là công viên Hà Tân, thành phố Quý Dương với dòng chú thích: "Thật thú vị, phóng sinh cả trà sữa".

Người phụ nữ mở từng cốc rồi đổ hết xuống sông

Ngay sau khi đăng tải, chủ đề này đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Đa số cư dân mạng cho rằng hành vi này hết sức nực cười và phản cảm. Nhiều ý kiến khẳng định sông ngòi không phải là thùng rác, đồng thời lượng đường và các chất phụ gia trong trà sữa có thể gây hại cho chất lượng nước. Một số người còn mỉa mai những hành vi "phóng sinh" kỳ quái nở rộ tại Trung Quốc gần đây: "Trước có người phóng sinh nước khoáng, giờ đến trà sữa, không biết lần tới họ định phóng sinh luôn nước lẩu hay không?".

Ngày 13/5, đại diện Cục Quản lý đường thủy quận Nam Minh cho biết đã nhận được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý. Cơ quan này khẳng định tại địa phương không hề có phong tục "phóng sinh trà sữa" và hoàn toàn không ủng hộ hành động này. Phía chính quyền đánh giá hành vi trong video đã gây ra mức độ ô nhiễm nhất định cho lòng sông. Hiện tại, lực lượng chức năng đang truy tìm danh tính người phụ nữ để tiến hành giáo dục và nhắc nhở theo quy định của pháp luật.

