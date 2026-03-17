Nhân viên cấp cao bỏ làm ngân hàng để bán trà sữa trân châu, thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm

Martin Berry lớn lên ở vùng nông thôn Melbourne, Úc và từ nhỏ đã có máu kinh doanh trong người. Năm 19 tuổi, trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa tập trung vào việc học, anh đã kiếm được công việc nhờ tham dự buổi thuyết trình của trường đại học. Sau sự kiện, Berry đến gặp đại diện nhân sự của công ty công nghệ thông tin Hewlett-Packard (HP) và đề nghị làm việc miễn phí. Cuộc trò chuyện đó đã giúp anh có được kỳ thực tập hè đầu tiên, cũng như trở thành công việc toàn thời gian đầu tiên. Đến thời điểm tốt nghiệp đại học, Berry đã có khoảng ba năm kinh nghiệm làm việc.

Khi bước sang tuổi 30, Berry đã đảm nhiệm những vị trí cấp cao tại các văn phòng ngân hàng trên khắp thế giới, bao gồm Úc, London, Singapore và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, cuối cùng anh nhận ra đã đến lúc cần một sự thay đổi, khi nhận thấy những khoản lương khổng lồ không còn mang lại cho mình sự thỏa mãn nữa.

“Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, tôi nhận ra mình không thực sự thích hệ thống doanh nghiệp. Nó thiếu tinh thần khởi nghiệp khi chỉ toàn là quản lý rủi ro, chứ không phải chấp nhận rủi ro”, Berry nói.

Vào thời điểm đó, anh quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó cả sự nghiệp để dồn toàn lực bán sản phẩm: trà sữa trân châu - điều khiến sếp lúc bấy giờ nghĩ là “thật điên rồ”. Hiện tại, Berry đã là người sáng lập kiêm chủ tịch của chuỗi cửa hàng trà sữa trân châu quốc tế Gong Cha Global.

Công ty bắt nguồn từ một cửa hàng trà nhỏ ở Đài Loan được mở vào năm 1996 bởi một người tên là Zhen-hua Wu. Trước khi Berry gia nhập, Gong Cha chỉ có mặt ở bốn quốc gia châu Á. Dưới sự lãnh đạo của anh, thương hiệu này đã chuyển mình từ một nhãn hiệu khu vực thành một thương hiệu toàn cầu, với hơn 2.000 cửa hàng tại 30 quốc gia trên thế giới.

Cơ duyên bén nghề

Đầu năm 2011, tình cờ thấy hàng dài người đang xếp hàng tại một cửa hàng ở Singapore, vì tò mò nên Berry cũng ghé đến, và điều đó đã mở ra chương tiếp theo trong cuộc đời anh: bán trà sữa Gong cha.

Thời điểm đó, Berry nhận thấy một vài dấu hiệu khả quan: đồ uống được pha chế nhanh chóng, cửa hàng nhỏ, ít nhân viên, và thành phần sản phẩm đơn giản cho thấy lợi nhuận cao.

“Tôi không biết gì về trà sữa trân châu, nhưng xét từ góc độ kỹ thuật tài chính, tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn phải cực kỳ sinh lời”, anh nói.

Berry nhận ra mọi thứ dường như đều có đủ yếu tố cần thiết cho một doanh nghiệp, vì vậy anh bắt đầu tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Đầu tiên, anh mua 10 loại đồ uống bán chạy nhất của họ, nếm thử, rồi dành vài tuần tiếp theo đến quan sát lượng khách của các cửa hàng khác nhau. Cuối cùng, Berry quyết định tham gia.

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với trụ sở của Gong Cha mà không thành công, anh quyết định bay đến Đài Loan và trực tiếp đến đó. May mắn thay, người sáng lập ban đầu đang ở đó, và hai người đã ký kết một thỏa thuận mà Berry sẽ trở thành nhà nhượng quyền chính của công ty. Anh bỏ ra số tiền khoảng 2,5 triệu USD tiền tiết kiệm cả đời để đưa thương hiệu trà sữa trân châu này vào thị trường thứ năm - Hàn Quốc, và sau đó dẫn dắt quá trình mở rộng ra quốc tế. Theo CNBC, năm 2024, công ty đã thu về hơn 500 triệu USD doanh thu toàn hệ thống.

“Khi chật vật để bắt đầu kinh doanh, nhiều người nghĩ mình phải phát minh ra bóng đèn hay bánh xe tiếp theo, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Thực chất, điều quan trọng là tìm kiếm thứ gì có nhiều tiềm năng, cho dù chúng ta có thể làm tốt hơn người khác hoặc tạo ra một góc nhìn khác biệt cho nó, chỉ cần mở rộng tầm nhìn và quan sát những gì đang diễn ra trên thế giới này là được”, Berry nói.

Theo: CNBC