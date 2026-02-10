Phát hiện hàng loạt người bỏ công bỏ việc, đổ xô đi đào vàng mong đổi đời sau 1 đêm: Có người từng đào được 72kg

Ảnh minh họa: Internet

Làn sóng tìm vàng đang bùng lên trở lại tại Australia, khi ngày càng nhiều người đổ về các thị trấn từng là tâm điểm của những cơn sốt kim loại quý vào thế kỷ 19, trong đó có Ballarat.

Tại một mỏ vàng lâu năm nằm ở khu vực hẻo lánh, bà Vicki Plumridge không giấu được niềm phấn khích khi phát hiện một mẩu vàng nhỏ trong lúc đào bới.

Plumridge từng làm việc trong ngành bán lẻ và hiện đang làm quen với chiếc máy dò kim loại mới mua. Trong một lần di chuyển gần công trình bỏ hoang, thiết bị bất ngờ phát tín hiệu. Bà dùng bay nhựa nhẹ nhàng đào lớp đất nông và lấy lên một mẩu vàng nhỏ.

Theo ước tính của hướng dẫn viên đi cùng, mảnh vàng nặng khoảng 0,2 gram, trị giá gần 40 đôla Australia, tương đương hơn 26 USD.

“Với tôi, nó có giá trị như cả một gia tài. Tôi thực sự rất hạnh phúc”, người phụ nữ 63 tuổi chia sẻ.

Những câu chuyện tương tự ngày càng xuất hiện nhiều, khi các thợ săn vàng nghiệp dư kéo về “tam giác vàng” – khu vực rộng khoảng 9.600 km² ở miền trung bang Victoria. Đây được xem là một trong những vùng có tiềm năng khai thác vàng lớn nhất thế giới.

Sức hút của khu vực này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm giá vàng tăng cao, hiệu ứng lan tỏa từ mạng xã hội, sự phổ biến của chương trình truyền hình Aussie Gold Hunters, cũng như xu hướng tìm kiếm các hoạt động ngoài trời mang tính trải nghiệm.

Trong tour săn vàng này, chiếc máy dò kim loại bà Plumridge sử dụng là Gold Monster 2000 của hãng Minelab, có giá bán khoảng 2.999 AUD. Theo bà Leanne Kamp, chủ cửa hàng Lucky Strike Gold tại Geelong, mẫu máy này đã nhanh chóng “cháy hàng” chỉ vài tuần sau khi ra mắt vào ngày 20/10.

Bà Kamp cũng là người đã tổ chức các tour săn vàng từ năm 2007 và nhận ra nhu cầu năm vừa qua tăng vọt.

“Giá vàng cao khiến nhiều người tò mò và hào hứng hơn. Chúng tôi đón rất nhiều du khách quốc tế, từ Đức, Thụy Sĩ cho đến Mỹ”, bà nói.

Theo bà Kamp, cơ hội phát hiện vàng tại những khu vực khai thác lâu đời không hề cạn kiệt, thậm chí còn được cải thiện theo thời gian nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Mỗi thế hệ máy dò kim loại mới ra đời đều nâng cao độ nhạy và khả năng nhận diện.

Làn sóng tìm vàng vì thế đang kéo nhiều người quay lại những thị trấn từng sôi động trong cơn sốt kim loại quý thế kỷ 19, điển hình là Ballarat. Vùng đất này gắn liền với những phát hiện mang tính lịch sử. Nổi bật nhất là Welcome Stranger – khối vàng lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, nặng tới 72 kg. Sau đó là Hand of Faith, nặng 27,2 kg, khối vàng lớn nhất từng được phát hiện bằng máy dò kim loại vào năm 1980. Gần đây hơn, vào tháng 2/2023, một thợ săn vàng nghiệp dư tiếp tục gây chú ý khi tìm được một khối vàng tự nhiên nặng 4,6 kg cũng nhờ thiết bị dò tìm.

Chính sức hấp dẫn từ những “kho báu” khổng lồ này đã thôi thúc Damian Duke (39 tuổi), người làm trong ngành xây dựng, tham gia cuộc săn tìm. Duke từng theo cha đi đào vàng khi còn nhỏ, và giờ đây anh tiếp tục truyền lại niềm đam mê ấy cho con trai mình là Ethan (11 tuổi).

“Với mức giá vàng hiện nay, chỉ cần tìm được một mẩu đáng giá là cuộc sống có thể rẽ sang hướng khác”, Duke chia sẻ.

Tại bang Victoria, hoạt động đào vàng tự phát vẫn được quản lý chặt chẽ. Những người săn vàng nghiệp dư bắt buộc phải mua giấy phép do chính quyền bang cấp. Loại giấy này cho phép họ khai thác bằng các dụng cụ thủ công và được toàn quyền sở hữu số vàng hay kim loại quý tìm thấy.

Theo thống kê của Sở Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu bang Victoria ở Australia, lượng giấy phép đào vàng đang tăng lên mức cao chưa từng có. Tính đến tháng 11 năm 2025, gần 16.000 giấy phép đã được phát hành, cao hơn đáng kể so với con số khoảng 11.000 của cả năm 2024. Mỗi giấy phép có giá 28,60 AUD, thời hạn hiệu lực lên tới 10 năm.

Ban đầu, khát vọng “đổi đời” có thể là lý do khiến nhiều người tìm đến hoạt động này. Thế nhưng, theo thời gian, điều níu chân họ lại chính là những giá trị tinh thần mà việc săn vàng mang lại. Quá trình tìm kiếm đòi hỏi sự tập trung cao độ, giúp người tham gia tạm rời xa áp lực thường nhật, hòa mình vào thiên nhiên và mở rộng các mối kết nối xã hội.

“Hoạt động này rất có lợi cho sức khỏe tinh thần. Khi tìm vàng, bạn chú ý đến từng chi tiết xung quanh và gần như không còn nghĩ đến điều gì khác. Tôi đặc biệt thích được ngắm nhìn những loài hoa dại”, bà Kelly Smith (50 tuổi) chia sẻ khi tham gia một khóa đào tạo săn vàng cùng bạn đời do The Gold Centre tổ chức tại thị trấn Maryborough.

Theo bà Smith, không ai có thể chắc chắn sẽ tìm được vàng hay không. “Nhưng nếu không bắt đầu đi tìm, thì chắc chắn bạn sẽ chẳng có gì trong tay”, bà nói.

(Tổng hợp)