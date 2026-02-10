Đi du lịch, 2 mẹ con bị đâm thương vong ở bãi đậu xe

Người mẹ của bé Sheyna Lashira (6 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe hơi ngày 6/2 dọc đường South Bridge, Singapore - hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại một bệnh viện ở Singapore, cảnh sát Indonesia cho biết.

Cô Raisha Anindra (31 tuổi) cùng con gái nhỏ đã bị một chiếc ô tô đâm trúng khi chiếc xe này đang rời khỏi bãi đậu xe. Cả hai đều được đưa đi cấp cứu, nhưng bé gái sau đó đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trong khi thi thể của bé gái đã được người thân tiếp nhận và đưa về Jakarta để lo hậu sự, cô Raisha vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH). Theo trang tin Kumparan của Indonesia, tình trạng của cô hiện đã ổn định nhưng vẫn chưa được phép xuất viện để trở về quê nhà.

Được biết, gia đình này là khách du lịch từ Indonesia sang Singapore để nghỉ lễ. Một phát ngôn viên cho biết nhân viên của Đại sứ quán Indonesia đã đến thăm gia đình tại bệnh viện và gặp cha của bé Sheyna để cung cấp các hỗ trợ cần thiết.

Tai nạn khiến bé gái tử vong và mẹ bị thương nặng

Trong khi đó, theo cảnh sát Indonesia, tài xế gây tai nạn là một phụ nữ Singapore và đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Người phát ngôn của Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận với Mothership rằng nữ tài xế 38 tuổi đang phối hợp điều tra. Cô này sau đó đã bị bắt vì cáo buộc gây tử vong khi điều hành phương tiện giao thông.

Rara, dì của bé Sheyna và là em gái của Raisha, mô tả cô bé giống "như một thiên thần". Cô bé đang theo học mẫu giáo tại Jakarta và luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

"Con bé rất tốt bụng và hoạt bát... Luôn làm cho mọi người hạnh phúc. Bất cứ khi nào nhìn thấy con, bạn cũng sẽ nghĩ rằng đây là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu," Rara chia sẻ với Kumparan. Cô cũng bày tỏ hy vọng Raisha sẽ sớm hồi phục để đoàn tụ với đại gia đình: "Xin hãy cầu nguyện cho em ấy sớm khỏe lại để có thể trở về Jakarta."

Theo một nhân chứng, một chiếc xe BYD màu tối được cho là đang rời khỏi bãi đậu xe và rẽ phải thì đâm trúng hai mẹ con. Lúc đó, người mẹ và bé gái đang băng qua đường, trong khi người cha đi phía trước và đang đẩy xe nôi cho đứa con nhỏ 2 tuổi.

Trong khi người mẹ sau đó có vẻ đã lấy lại được ý thức, bé gái được nhìn thấy bị chảy máu rất nhiều. Trong một đoạn video được đăng tải trên Facebook, người cha được thấy đang ôm chặt con gái trong lòng và kêu cứu tuyệt vọng: "Gia đình tôi... Làm ơn, Chúa ơi, tại sao lại như thế này," tiếng khóc nức nở của người cha khiến nhiều người xót xa.

Nguồn: Mothership