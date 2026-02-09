Nhật Bản: Bệnh viện cắt bỏ tuyến tiền liệt của một người đàn ông do nhập liệu nhầm thành ung thư ác tính

Một bệnh viện chuyên khoa ung thư tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, mới đây đã thừa nhận sai sót nghiêm trọng khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt đối với một bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi, dù trước đó người này được đánh giá là “phù hợp với phương án theo dõi diễn biến, chưa cần can thiệp”.

Ngày 6/2, Trung tâm Ung thư tỉnh Chiba đã tổ chức họp báo và công khai xin lỗi liên quan đến vụ việc. Đại diện bệnh viện cúi đầu phát biểu: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc”.

Ảnh: Akira Miyashita

Theo thông tin từ bệnh viện, người đàn ông này từng trải qua một cuộc kiểm tra vào năm ngoái và được kết luận không mắc ung thư, chỉ cần theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật hồ sơ, bác sĩ phụ trách đã dán nhầm kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân khác vào hồ sơ điện tử của ông.

Sai sót này dẫn đến việc bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, từ đó bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt.

Sau đó, các xét nghiệm bổ sung cho thấy bệnh nhân thực tế có mắc ung thư, song Trung tâm Ung thư tỉnh Chiba cho biết hiện chưa thể khẳng định liệu việc cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt có thực sự cần thiết hay không trong trường hợp này.

Nguồn: TBS News